Flore Evrard reprendra la compétition à Leuven

Bien que dernière de la phase classique, la formation louvaniste militera toujours parmi l’élite lors de la campagne 2023-2024. "Normalement, elle aurait dû jouer son maintien en trois manches, contre l’avant-dernier. Mais Kalmthout, qui occupait ce siège, a opté pour la descente", poursuit celle qui a déjà suivi quelques séances d’entraînement avec ses futures équipières. "C’est un petit monde, j’ai donc déjà joué contre toutes ces filles au cours de ma carrière. Une de mes ex-équipières de Genk faisait même partie du noyau, mais elle doit arrêter, car elle va être maman pour la deuxième fois. Il y aura aussi un nouveau coach, Ignace Claes, qui était celui de Kalmthout cette saison. Pour retrouver la condition, je pourrais toujours courir tous les jours sur tapis. Mais en termes de lecture du jeu et de sensations sur le terrain, cela me prendra plus de temps. C’est en pratiquant que cela revient. Mais j’ai quand même été positivement surprise", enchaîne celle qui, à son retour de Suisse, a trouvé un emploi dans une grosse entreprise pharmaceutique du Brabant wallon. "C’est la première fois que je combinerai un travail à temps plein et des entraînements avec un club de haut niveau. Mais je suis à dix minutes de la salle, ce qui est assez confortable", précise Flore Evrard, qui a tiré un trait sur sa mésaventure (rupture de contrat sans motif grave) avec le club de Lugano. "Poursuivre une procédure en Suisse aurait été compliqué, et impliquait l’engagement d’un avocat parlant italien. Mais j’ai quand même envoyé un mail à la Fédération Européenne de Volley, afin de la prévenir de cette situation. Je n’attends rien en retour, mais si cela peut éviter pareille déconvenue à d’autres…"