Volley-ball: les équipes corpos font aussi recette

Les compétitions de volley corpo connaîtront leur épilogue ce vendredi, avec les finales de coupe, disputées à Ohey. "Le championnat se déroule de fin septembre jusqu’à la mi-avril, avec des matchs en soirée, en semaine, sauf pendant les congés scolaires. Même si c’est de plus en plus difficile partout, nos clubs trouvent encore des créneaux horaires disponibles dans les salles. Et, en cas de souci, on s’entraide, en partageant les installations avec d’autres. Après, on enchaîne avec les coupes A (pour les divisions 1 et 2) et B (pour les D3 et D4). D’abord, via un système de poules, avec trois matchs au programme de chacun, pour pouvoir accéder aux quarts de finale."

Et la qualité est présente, sur les terrains. "En division 1, on retrouve souvent des anciens joueurs de nationale, ou de P1 minimum. C’est donc assez relevé. Il y avait quatre belles équipes en tête. Et les autres devaient s’accrocher, car il y a aussi des montées et descentes à la clé. ISUN, qui disputera la finale A, regroupe des amis qui évoluaient en nationales, mais n’avaient plus le temps de jouer le week-end. On les a directement placés en D1 et, depuis leur arrivée chez nous, voici quatre ou cinq ans, ils ont été champions chaque année. Ils seront opposés à Consultis, qui aligne des anciens du Naja. Les Libertiaux, notamment, y ont déjà joué. Si la vivacité est parfois moindre, le niveau technique, lui, est toujours bien là."

Mixtes et sans arbitre

Des frais d’affiliation, comprenant l’assurance, sont évidemment dus. "Chez nous, à Éghezée, c’est 75 € par an. Oui, il y en a qui participent aussi aux compétitions de la Fédération de volley, mais cela ne représente pas un gros pourcentage. De notre côté, on ne va pas non plus accepter quelqu’un qui joue encore en Nationales. Nos membres doivent avoir plus de 35 ans. Ou alors, ce sont des jeunes qui n’ont jamais pratiqué le volley. Et nos équipes sont mixtes, c’est une de nos particularités.Comme l’absence d’arbitre officiel (sauf pour les finales de ce vendredi). C’est quelqu’un du club visité qui s’en charge. Et, sauf rare exception, tout se passe toujours dans un bon état d’esprit, avec fair-play."

Ces compétitions ont gagné leur public, pas si clairsemé que ça. Et sont complétées par d’autres initiatives. Comme une récente participation à un tournoi en France, à Leers (près de Mouscron), et celui que la section organisera au complexe de la Hulle, le samedi 10 juin, avec des équipes françaises et d’autres provinces. "On essaie aussi de se moderniser, avec un site internet qui permet déjà de s’affilier en ligne. Et l’an prochain, on pourra remplir la feuille de match, certes pas aussi technique que celle de la Fédération, via un smartphone."

De quoi se faciliter la vie, sans perdre de vue l’essentiel. "Nous sommes dans une optique de sport pour tous, pratiqué dans le but de s’amuser, pendant et après les rencontres", conclut Didier Stempels.

Ce vendredi 2 juin, à 20 h 30, à Ohey

Finale B: Alka 7 Verres (Vezin) – Pink Panther (Anhée)

Finale A: ISUN (Profondeville) – Consultis (Jambes)