Ping et pétanque étaient au rendez-vous du Coeur

L’équipe de Jean-Philippe Pimpurniaux, avec Cotentin Nicolay et Florence Gilson, a inauguré le palmarès. Ils devancent Martine Xhervelle, Freda Pay et Yves Nicolay.

À l’abri du soleil, 106 pongistes, occasionnels ou confirmés, ont tapé la balle dans la bonne humeur. Un tournoi remporté par François Gobeaux et Sébastien Sonnet, devant Sevan Delfosse et Nicolas Matheise.

Tous ces sportifs ont mouillé le maillot pour la bonne cause, tout au long d’une journée placée sous le signe de l’amusement. Pongistes et boulistes s’étaient auparavant démenés comme de beaux diables pour récolter des parrainages. "Le meilleur a été réalisé par Patrice Collard, du club de St-Marc, et Olivia Jacques, avec la somme de 382,25 €."

Ces parrainages ainsi que les bénéfices de cette journée seront remis à l’ASBL Solidarité et Espoir de la clinique Sainte Élisabeth. Une association qui œuvre à la promotion du confort physique, psychologique et social des patients soignés au service radiothérapie. Elle intervient en majorité pour les patients atteints de cancer et accorde des aides financières aux plus démunis d’entre eux.

L’action conjointe des Pongistes du cœur et de Solidarité et Espoir est précieuse. elle concrétise un élan de générosité et de solidarité qui contribue largement au geste fondamental d’aide et de soutien aux personnes fragilisées par la maladie.

En attendant les comptes de l’édition 2023, la présidente Céline Laforge a remis au docteur Stéphanie Deheneffe un chèque de 15.730,34€. La somme récoltée en 2022.

Les organisateurs ont décerné le Pongiste d’or à Jean-Philippe Pimpurniaux, pour sa fidélité. "Chaque année, la famille vient mouiller le maillot à la table. Cette année, Jean-Philippe a aussi apporté son aide pour l’aménagement des terrains de pétanque."