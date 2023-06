La dernière pour la paire Pire-Mathy

Quarante-huit vétérans et aînées ont rejoint la salle du Rail Namur, pour l’ultime étape du challenge des cinq. Une compétition par équipe formée d’un haut et d’un bas classé. Au terme des différents tours, Vincent Pire et Francis Mathy sont montés sur la plus haute marche du podium. Yannick Gérard, de Gembloux, remporte le classement général, devant Francis Mathy (TGV) et Christian Hocquet (Gembloux).