Jordan Chirishungu sur un parquet français: Gravelines a repéré la pépite belgradoise!

Avec des qualités exceptionnelles pour son âge, Jordan a vite tapé dans l’œil des recruteurs. Surclassé dans les équipes de Belgrade, il a croisé la route de Sébastien Cosentino. Ex-manager des équipes nationales U18, ce dernier a créé une structure qui accompagne les jeunes joueurs au potentiel certain dans leur projet de vie. "Cela s’appelle Talento, explique le papa de Jordan. Il cherche à mettre en valeur les jeunes talents. Jordan a pu jouer un match dernièrement avec d’autres sélectionnés. C’était une première pour un garçon de 13 ans. Finalement, face à des joueurs beaucoup plus âgés, il a tiré son épingle du jeu et tout s’est précipité. À la base, on avait décidé qu’il reste encore à Belgrade."

Asvel aussi sur le coup

Approché par Gravelines, Jordan est allé passer plusieurs jours dans la région des Hauts-de-France. "On a d’abord envoyé une vidéo. Ils ont demandé à le voir s’entraîner. Finalement, il est resté trois ou quatre jours. Entretemps, l’Asvel s’est aussi manifesté. On est donc parti faire un test à Lyon, à l’académie Tony Parker. L’Asvel a aussi fait une proposition mais Jordan ne s’est pas retrouvé dans cette énorme structure. Gravelines est un centre de formation plus familiale, un plus petit cocon, un peu comme Belgrade. "

Jordan a donc choisi le Nord pour poursuivre son apprentissage. "On a tout pris en compte, insiste son papa. L’école est à 5 minutes du centre d’entraînement et il sera parfaitement pris en charge. Et puis Dunkerke n’est qu’à 2 h 30 de route de la maison. Il intègre le projet U18 mais il aura la possibilité de jouer avec d’autres catégories. Il s’entraînera tous les jours. On doit encore aller visiter l’école et passer une série de tests médicaux, obligatoires vu son jeune âge."

"Vitrine pour Belgrade"

Jordan débarque en France avec le statut de joueur formé localement (JFL). "Cela veut dire qu’il pourra jouer dans un championnat français sans souci. Si tout se passe bien, il signera pour 4 ans la saison prochaine. Légalement, il est trop jeune pour le faire cette année. Et à l’inverse, s’il le souhaite, il peut revenir à Belgrade dans un an. C’est important de le souligner, Belgrade, c’est la maison, mes quatre enfants y sont passés et on ne met jamais assez en valeur le travail de ce club."

Rhuli ne tarit pas d’éloges au sujet du club et des entraîneurs qui ont permis à Jordan de vivre son rêve: "Ce départ, c’est une magnifique vitrine pour ce club. J’ai vraiment un sentiment de gratitude vis-à-vis de Belgrade. Marjorie, Amani (qui intègre le projet D1 à Namur), Maly-Rose (R2 à Namur), Jordan et Anaïs (U14 à Namur) y ont tous été formés. Si Jordan adore le basket à ce point, comme mes autres enfants, c’est grâce à Jean-Pierre Héraly. Je déposais ma fille à l’entraînement et Jordan pleurait car il était encore trop jeune pour commencer. Jean-Pierre m’a dit de le laisser essayer et c’est comme ça que tout a débuté. Il a cette fibre de faire aimer ce sport aux enfants. Les fidéliser au basket, c’est tout un art qu’il maîtrise à la perfection. L’esprit de compétition vient après mais Jean-Pierre met tellement d’amour dans les fondations qu’il donne les bases pour grandir ensuite."

Pierre Evrard, Selim Beca, Nicolas Gowenko, Aurélien Garraux ou encore Stéphane Baczaï ont ensuite continué à polir ce diamant brut. "On a eu cette chance d’avoir des entraîneurs de qualités. J’ai vu un niveau d’exigences rarement connu chez des jeunes cette saison. C’est parfois dur à entendre car ce ne sont pas des adultes, mais le résultat est bluffant. Jordan ne sera pas le seul à profiter de ce travail-là, j’en suis convaincu. J’ai appelé Stéphane Baczaï (le DT du club) et sa première réaction a été de se réjouir pour Jordan. Tout le club est heureux. Et ça aussi, c’est à mettre en avant. " Le reste, maintenant, c’est entre les mains de "Jo", bientôt parti pour vivre ses rêves. "Sa force, c’est l’insouciance, conclut Rhuli. Il n’est jamais écrasé par le stress et la peur de mal faire. Il s’amuse sans se poser de question." Et à 13 ans, c’est l’essentiel, même quand les recruteurs ont déjà compris qu’il tenait là un sacré phénomène.