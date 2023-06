Fraire/Philippeville veut marquer le coup

Du côté de Malonne, où on a décidé de faire confiance aux jeunes, deux cadres disparaissent des écrans, Thibault Pilette et Guillaume Abras. Pour Erpent qui sera coaché par Pierre-Yves Delveaux, le souhait serait d’enfin rejouer la finale des play-off. À Ciney C, où Christophe Hautot prend le relais de P-Y. Delveaux, on veut passer une saison tranquille avec un groupe qui alliera expérience et jeunesse. Pas loin de là, Natoye B sera coaché par Grégory Lemaire qui dirigeait Braibant (P2A). Si T. Legros et A. Cleymans descendent de R2, on continuera la formation des jeunes tout en espérant d’accrocher un bon classement. Changement de coach également à Mazy/Spy et à Loyers B avec à la barre Maxime Lemy et Bastien Maquet. L’objectif, vivre une saison sereine et confirmer les bons résultats de cette fin de saison. Pour sa part Profondeville, avec Kevin Cassart, présentera quasi le même visage pour viser la partie gauche du tableau. Du côté de Beez B, où on signale les arrivées de B. Debry (Andenne), E. Felipé (Mosa) et Fr. Geubel (R2 Beez), on rêve d’un top 6. À Dinant qui pourra compter sur L. Brisfer (Andenne) et B. Despeghel (retour Profondeville), Nicolas Dermience espère titiller les gros bras.

Enfin la série comptera quatre formations issues de la P2. Pour ces dernières, le marché des transferts a été très calme. On fera dès lors confiance aux noyaux de la défunte saison. Citons les Belgrade C, champion de 2A et toujours tourné vers ses jeunes, Maillen, Gembloux C et Fernelmont.