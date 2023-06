Cyclisme: Rochefort en mode corsé

Mais le cœur de l’épreuve sera identique. À savoir une course usante. Pas trop dure au niveau du relief, même s’il faudra se farcir du dénivelé. "L’épreuve va s’effectuer en circuits, à nouveau, continue François Gérard. Notre tour est long de 12,4 kilomètres et il est à parcourir douze fois. Avec chaque fois, trois montées. Une, la plus légère, dans les bois, une autre pour revenir vers Rochefort et celle de l’arrivée." Située au niveau du zoning de Rochefort. "À moyen terme, il y a l’ambition de nous rapprocher du vélodrome pour y placer l’arrivée, mais ce n’est pas encore possible. Conséquence des inondations de 2021."

Le Grand Prix du Vélodrome de Rochefort est la troisième des sept manches de la coupe de Belgique, après celles de Galmaarden et de Verrebroek. Il est le seul rendez-vous wallon de ce challenge. L’ancien pro Franklin Six, neveu de feu Frank Vandenbrouck, est le leader du classement général.

Départ à 13h et arrivée prévue vers 16 h 36, au bout des 148,8 km.