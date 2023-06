cyclisme: Antoine Jamin à l'assaut des Alpes

C’est un des plus grands rendez-vous de la saison des juniors. Une classique internationale, atypique, qui a vu de futurs grands noms s’y imposer, comme Pieter Weening, Tim Wellens ou, plus récemment, Cian Uijtdebroeks ou la révélation des Ardennaises, Maxim Van Gils. La Fédération Cyclisme Wallonie Bruxelles s’y rendra ce week-end avec une sélection de six coureurs. Parmi ceux-ci, figure Antoine Jamin. Le très talentueux vététiste ou cyclocrossman va donc sortir des sentiers, pour affronter les pentes alpestres. Comment s’est déroulée cette sélection ? À sa demande, ou à celle de la Fédération ? "Un peu des deux, répond le coureur de la formation BH Wallonie MTB Team. J’avais envie de disputer quelques courses sur route. Je viens d’ailleurs d’en faire quelques-unes, sur lesquelles cela a plutôt bien marché." Il vient effectivement de terminer troisième sur 46 à la kermesse de Beclers. "Je me suis dit que cette Classique des Alpes pouvait aussi m’apporter quelque chose au niveau du VTT, continue le cinquième du Championnat d’Europe de cyclocross. Sur le VTT ou en cyclo-cross, j’aime bien, en général, les parcours difficiles. Là, cela va être différent. Ce sera long, en montagne, et sans doute pas facile, mais cela promet d’être chouette. C’est sympa, d’aller voir les autres disciplines."