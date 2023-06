Ciney se renforce encore

Promu dans l'antichambre de l'élite belge pour la première fois de son existence, Natoye a judicieusement transféré dans l'espoir de s'y maintenir. "Tout d'abord, Justine Giaux s'inscrit dans le projet local et est capable d'encadrer les jeunes. De plus, elle est déjà impliquée dans le coaching au sein du club, confie le coach, Louis Crevits. Ensuite, Angélique Charlier apportera un profil différent sous l'anneau et son expérience de la R1." Désireux de postuler pour la cinquième place la saison prochaine, Boninne a rencontré peu de chamboulements. Seuls les retraits de Drygalski et de Le Trequesser, en partance vers l'étranger, sont à annoncer. Pour essuyer ces départs, la formation boninnoise donne la confiance à son école de jeunes. "Inutile d'aller regarder ailleurs quand on possède des jeunes de qualité chez soi, admet le coach, David Roussaux. Ça nous permettra de s'inscrire dans la continuité."