Grâce à son succès 3-4 dans la manche retour du tour final de P2 à Wépion, l’Union Rochefortoise B accède à l’élite provinciale, que son équipe A a quitté pour les échelons nationaux il n’y a pas si longtemps…

"À Wépion, ce fut un peu le même scénario qu’au match aller. Nous avons eu le contrôle du match. À 2-1, nous avons montré que Rochefort B n’était pas composé que d’individualités, se réjouit le meilleur buteur de l’équipe Jérémy Wauthy. Nous n’avons rien lâché. À la mi-temps, nous nous sommes dit que nous n’avions pas fait tous ces sacrifices pour échouer. La saison prochaine, nous allons dans un premier temps prendre match par match."

Meilleur buteur de l'équipe et de la P2 (toutes séries confondues), Jérémy Wauthy a été l'un des grands artisans de la montée de Rochefort B. ©EdA - Pierre Cousin

Une campagne en P1 que les Rochefortois préparent activement. "Nous saluons les arrivées de Mathias Feye (Beauraing B), Lionel Henrot (U17 Ciney), Cyril Mahin (La Roche), Arthur Paquet (Marloie) et Luca Romnée (Vencimont). Et Benoît Leleu reste, précise le défenseur et entraîneur, Grégory Servais. C’est la montée de l’expérience et de la solidarité. Nous sommes parvenus à créer une cohésion entre l’équipe première et le noyau B. À la base, nous ne devions pas monter cette année-ci. Mais à partir du moment où nous participions au tour final, nous l’avons joué à fond. En P1, nous viserons le maintien, tout en améliorant encore la cohésion entre les deux noyaux."

Avec la mentalité d’Eprave

"C’est un grand jour pour l’Union Rochefortoise et pour son projet. Cette montée est historique, lance tout sourire Fabrice Collignon, sur le banc des Bleus. Nous allons travailler dans la même optique que les années précédentes, en alignant des gars de la région. Nous voulons conserver la mentalité d’Eprave, le petit village d’où nous venons. Nous allons essayer de garder cette mentalité familiale."

Et si Leleu reste finalement, ce ne sera pas le cas de Maxime Pollet. "C’était mon dernier match avec Rochefort B, conclut-il. J’ai vécu énormément de bons moments. Je m’arrête sur une double montée, mais je resterai à la disposition du club."

La montée de l'Union B en P1 marque la fin de l'aventure rochefortoise pour Maxime Pollet. ©EdA - Pierre Cousin

Sous l’œil du coach

Logan Mathieu : Notre deuxième gardien prend seulement conscience de ses qualités. Avec une année de travail, il va vraiment prétendre à la première place.

Loris Barbier : Il a amené son expérience au meilleur moment, en fin de saison, après avoir eu du mal à se mettre dedans. Plus la saison a avancé, plus il s’est imposé comme le gardien que nous avions transféré.

Maxime Pollet : Monsieur 6,5/10 en début de saison est passé à 7/10. Il ne se troue jamais. Un des capitaines et des plus anciens du club. Son départ sera une grosse perte pour le groupe.

Gilles Ligot : Il a été souvent blessé cette saison mais est toujours resté correct avec le groupe.

Antoine Compère : C’est un des piliers du club. Souvent blessé cette année, il va goûter pour la première fois à la P1.

Allan Piérard : Le capitaine. Il a été au four et au moulin toute la saison. Sacrifié en fin de saison pour jouer à un poste auquel il n’avait pas encore évolué, il se donne toujours à 400 % pour l’équipe et le club. Un pion ultra important dans mon effectif.

Maxime Brilot : La plus belle progression de l’année pour celui qui était encore en P4 il y a 2 ans. À 22 ans, il dispose d’une très belle marge de progression. Une progression qu’il a surtout faite au niveau mental cette saison.

Kevin Héligers : Il revient d’une rupture du tendon d’Achille mais s’est réimposé dans le milieu comme avant de partir. Plus la saison avançait, meilleur il devenait!

Jérémy Wauthy : «El pichichi», notre meilleur buteur! Il a été repositionné en 9 alors qu’il était plus sur le plan les années précédentes, et il s’est imposé comme un cadre naturel.

Antoine Franckinioulle : Une machine défensive. Arrivé de l’Union Dinantaise, il s’est imposé comme titulaire indiscutable. Un roc derrière.

Patrick Collin : «Patou», mon meilleur ami et mon pire ennemi dans un groupe. C’est avec lui que je suis le plus difficile. C’est le plus vieux et c’est celui qui en prend le plus dans la tronche. Je sais qu’il a besoin de cela. Nous avons besoin qu’il soit tout le temps en état d’alerte. Quand il est comme ça, il est intouchable.

Benoît Kamba : «La poutre de Bamako», un énorme potentiel qui ne sait pas se faire mal comme je l’espère. Athlétiquement et balle au pied, il a un potentiel énorme.

Loïc Collignon : Il revient des ligaments croisés. Un des pions d’Eprave, il a fait du bien et a amené toute sa hargne. La «crapule» de l’équipe.

Dylan Devresse : Mon chouchou. Le caractériel de la bande à mon arrivée et, au final, le joueur que j’aime le mieux taquiner. Il en prend plein la gu****. Un talent énorme un peu gâché par les copains qu’il a dans sa tête.

Fabio Coduti : La classe. Une vista phénoménale. S’il parvient à soigner ses blessures et à enchaîner les entraînements et les matches, il fera mal même en P1.

Emmanuel Mahin : Manu est l’élément adoré et détesté du groupe. Quand il n’est pas là, tout le monde réclame après lui. Quand il est là, tout le monde veut le voir dehors, car il est chi***.

Mathis Boudart : L’élève modèle. Il se donne à 200 % sans compter, mais a été freiné par ses études. Une belle évolution en P3 l’année passée. Un potentiel ultra intéressant.

Alessandro Maury : «Alexandre» est un roc avec une mentalité exemplaire. Il tire le groupe vers le haut. Il arrête le football, mais il restera affilié.

Kylian Carpentier : Un garçon très gentil, mais qui aurait pu (dû?) se faire un peu plus violence. Il est bourré de qualités qu’il ignore.

Mathieu Brilot : S’il parvenait à reproduire en match ce qu’il produit aux entraînements, il n’aurait rien à faire en P1.

Martin Jacot : Trop de blessures et très occupé par son boulot. Un dinosaure du club qui s’en va aussi.

Fabrice Collignon : Le pilier sur qui je me repose. Il m’aide beaucoup et je le considère comme ma propre famille. Il travaille dans l’ombre mais abat un boulot phénoménal!

Michaël Garin : Notre délégué a repris en cours de saison après les soucis de santé de Benoît Pollet. Beau-fils de Fabrice, il s’est adapté au noyau et a toujours été aux petits soins pour nous.

Bashkim Jakupi : L’entraîneur des gardiens est un travailleur de l’ombre. Il a créé une relation de camaraderie entre les deux gardiens.

Benoît Pollet : Notre délégué a eu énormément de soucis de santé. C’est un des piliers du club. Toujours là, il ne demande rien à personne et est au taquet pour nous. Il arrêtera la saison prochaine. La plus grosse perte pour moi!

Les joueurs de D3 Maxime Lambert, Benoît Leleu, Vanig Mathieu, Jérôme Bertrand, Valentin Thomas et Lucas Geurde : Ils sont descendus dans des conditions parfois difficiles, mais avec une mentalité exceptionnelle. La preuve que l’Union Rochefortoise est sur la bonne voie.

Sébastien Boisdequin : Notre directeur sportif est un des piliers et est toujours de bon conseil. Il est à l’écoute de mes demandes. Sans lui, l’équipe B ne serait pas ce qu’elle est.