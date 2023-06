Si Gembloux s'est hissé en demi-finale des play-off, les Profondevillois n'y sont pas parvenus mais les deux équipes namuroises sresteront ambitieuses. Si à Gembloux on ne compte aucun départ ni arrivée, en bord de Meuse, quelques changements se profilent. "Tous les joueurs ont décidé de poursuivre l'aventure, se réjouit le coach des Couteliers. Nous aurions voulu trouver un joueur mais n'avons pas trouvé le profil que nous recherchions. Cette saison nous aimerions aller plus loin avec des joueurs qui auront une année d'expérience en plus et qui se connaissent bien."

Nouveau venu dans cette série, Ciney B n’aura eu que quelques jours pour trouver des renforts après les flonflons du titre en P1. Pas un cadeau pour le jeune coach Grégoire Jacques, joueur de D3.

Avec quatre arrivées pour trois départs, Profondeville espère bien avoir trouvé un nouvel équilibre dans son équipe "Avec le retour de Bastin et les arrivées de Heraly, Pochet et Schevers, je pense que mon équipe sera plus complète et encore mieux balancée, prévient le coach profondevillois Thomas Dustin. Il est clair que nous aimerions retrouver les play-off mais restons prudents et voyons comment nous aborderons le début de championnat".

Les noyaux

Gembloux

Coach : Marc Mesureur.

Effectif : Alexandre Carretta, Corentin Deblire, Simon Lox, Dorian et Yannick Marchal, Arnaud Mestrez, Guillaume Piret, Quentin Ponsard, Brieu Saillez, Jonathan Seki-Kandi, Arthur Reconnu, Remi Vandewalle.

Profondeville

Coach : Thomas Dustin.

Effectif : Thibaut Ballon-Perin, Joachim Degey, Aurélien Delvaux, Romain Garot, Rémy Guns, Jérôme Mouchart, Mathieu Sprimont, Maxence Tillieux, Théo Bastin (Loyers), Amaury Pochet (Loyers), Alexis Héraly (Natoye), Edouard Schevers (Natoye).

Départs : Jérôme Gruslin (P2 Profondeville), Boris Despeghel (Dinant), Juan Herquin (arrêt).

Ciney B

Coach : Grégoire Jacques

Effectif : Antoine Balthazar, Martin Balthazar, Hugo De Jaeghere, Dorian Godfrine, Thomas Henin, Lenny Vandescure, Alexandre Claisse, Antonin Laroche.

Série B

Avec les départs de Borlon, de Jaumotte ou de l’emblématique Van Hamme, une page se tourne à Beez. Place à présent aux jeunes. "Au lieu de former un gros noyau, on a préféré changer de cap en se concentrant sur la jeunesse du club et du centre AWBB, livre le coach, Didier Prinsen. E ncadrés par quelques expérimentés qui ont confiance en Beez, les jeunes auront la chance d’avoir du temps de jeu." Pour sa première saison à la tête de Belgrade B, Nicolas Gowenko disposera de 18 joueurs. "La situation est différente des autres clubs, admet le coach belgradois. De notre côte, l’objectif est plus individuel puisque je reprendrai les joueurs les plus impliqués à l’entraînement. Par ailleurs, le groupe évoluera au fil des semaines, selon le calendrier et les priorités de la D3."

Récent demi-finaliste malheureux des play-off, Natoye s’est renforcé avec deux joueurs de renom, à savoir Robin Rolland et Bastien Klein, afin de retrouver le tour final. "Comme la majorité de l’équipe reste en place, je pourrai miser sur la continuité, rapporte le nouveau coach, Bastien Gilain. Sinon, en ciblant nos manquements, nous avons transféré intelligemment."

Les noyaux

Belgrade B

Coach : Nicolas Gowenko.

Effectif : Medhi Cerquarelli, Constant Davreux, Théo Furnémont, Noah Trausch, Tom Marchal, Mickael Marchal, Ethan Bertrand, Mathieu Debry, Denis Vermeren, Basile Gérard, Florentin Hucorne, Lucas Quairia, Jérémy Mertens, Romain Vandekerckhove, Moïse Mikombe, Klasy Duchêne, Louis Ndiaye, Dorian Nelkofski, Herbert Bampolineza.

Natoye

Coach : Bastien Gilain.

Effectif : Arnaud Targez, Robin Rolland (Comblain), Guillaume Van Doninck, Florent Georges, Samuel Beuken, Hugo Giaux, Martin Henry, François Pirlot, Marvyn Legros, Jonas Van Landschoot, Bastien Klein (Andenne).

Départs : Alexis Héraly (Profondeville), Tristan Legros (Natoye B).

Beez

Coach : Didier Prinsen.

Effectif : Simon Dendas, Théo Trausch, Clément Mullenders, Louis Piette, Alexandre Geradon, Simon Chapelle, Quentin Forget, Goodwill Bugwiza (Centre AWBB), Thomas Merxbauer (Andenne).

Départs : Olivier Van Hamme (arrêt), François Geubel (Beez B), Rudy Musey, Florian Gailly (Loyers), Loic Jaumotte (Loyers), Alexandre Borlon (Loyers B).