Effectif: Casamento, Vanoverschelde, Badoux, Bierman, Waterval, Ghenne, Gailly (Beez, R2), Swolfs (Haneffe,R2), Jaume (Tilff), Chaufouraux (Andenne), Jaumotte (Beez, R2), Kiraranganya (Genappe, R2).

Départs: Bastin (Profondeville, R2), Demars (Belgrade, TDM2), Guillaume (Flénu, TDM2), Massy (Waterloo, TDM2), Despontin et Pirlot (arrêt).

Après le départ de plusieurs cadres et une saison mitigée, Loyers présente un noyau rajeuni et orienté sur le jeu rapide. Arrivé en cours de saison écoulée, Maxence Gilet disposera enfin d'une vraie préparation et retrouvera deux anciens d'Andenne, Florian Gailly et Nicolas Chaufouraux. Loïc Jaumotte, Thomas Jaume et Audry Karanganya - de retour après un an à Genappe - apporteront leur expérience de la division, alors que Benjamin Swolfs, passé par Huy et Haneffe, amènera de la création. Enfin, Tom Ghenne est remis de sa rupture du tendon d'Achille.

Andenne

Coach: Jacques Stas.

Effectif: Jimmy Stas, T. Beaujean, R. Beaujean, Mercier, Otte, Grégoire, André (Belgrade, TDM2), Depouhon (Belgrade, TDM2), Simon Dorval + jeunes.

Départs: Marée (Erasmus), Klein (Natoye,R2), Chaufouraux (Loyers, R1), Kisenga (Haneffe, R2), Kusunguludi (Belleflamme, R1), Delva (arrêt).

Sauvé de justesse à la fin d'une saison minée par les blessures, Andenne se veut ambitieux tout en laissant de la place aux jeunes du cru. Maxime André et Thomas Depouhon arrivent chez les Oursons, tandis que Jimmy Stas retrouvera les parquets après une saison blanche. Simon Dorval, qu'on a pu voir à l'œuvre au deuxième tour, fera notamment l'ascenseur avec l'équipe B. Jacques Stas pourrait encore finaliser deux arrivées dans les semaines qui viennent: le coach et directeur technique a Steve Lenglois dans le viseur, passé par Liège et Pepinster, ainsi qu'un jeune à fort potentiel.