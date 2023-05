Augustin Maeck en remet déjà une couche

Ce mercredi, l'anneau rochefortois est réservé aux poussins, pupilles, benjamins, minimes et cadets. Avec, au programme les habituelles disciplines: les scratches, le chrono (pour les U8, U9 et U10), l'élimination et les courses aux points. Et cette agréable après-midi commence par un scratch de 4 tours pour les plus jeunes. C'est Louis Thomas qui l'emporte au sprint devant Augustin Squelin. Thomas Verdin fait de même en U11 devant Brossier et Hatet. En U12, la bagarre est aussi intéressante à suivre. Avec la victoire de Mattéo VanDerSchoot à la clef. Puis en U14, Camille Daix prend son bon de sortie pendant deux tours avant de rentrer dans le rang. Mais fait toutefois parler sa pointe de vitesse en fin d'explication. La classe! Cinq partants en U15, dont quatre de la même équipe ( archovelette). Avec une courageuse Fanny Martin doublée par les petits copains. Dont un certain Dimitri Baudoin, intouchable. Puis la toute grosse empoignade entre cadets et juniors. Le rythme est soutenu. Mathéo Gaspard allume la mèche. Les plus costauds suivent. Au fil des tours les meilleurs se retrouvent aux premières loges et Augustin Maeck ne se fait pas prier. Il s'impose à l'emballage.