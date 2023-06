Si depuis l'arrivée de Didier Thémans aux commandes de l'équipe phare de Belgrade, la politique a toujours été axée sur l'intégration et la formation des jeunes, la prochaine saison le sera encore plus après l'annonce des départs de Depouhon, André et Thiry. "Nous savions que ce moment allait arriver, explique Didier Thémans. Nous nous y préparions un peu plus chaque année et la transition est certes plus importante cette saison mais elle se fait naturellement."

Indéniablement les Namurois vont perdre de l'expérience mais le coach espère que ses jeunes déjà présents s'affirmeront encore un peu plus et que ses nouvelles recrues s'acclimateront rapidement. "Il y aura pas mal d'incertitudes mais c'est le genre de défi et de challenge que j'aime relever", poursuit l'entraîneur belgradois.

Ciney mise sur la continuité

Misant sur la continuité après une saison réussie à tous les étages, Ciney n’a pas fait de folies durant cette fenêtre de transferts. Les jeunes continueront à faire la navette avec l’équipe B, désormais en R2, ce qui leur permettra d’engranger du temps de jeu tout en acquérant de l’expérience au niveau national. Les Condrusiens étoffent tout de même leur rotation pour leur arrivée en TDM2: le meneur Fabian De Petter, passé par Waterloo, arrive de Genappe et Anthony Tshiteya revient en D3 dans la province, deux ans après avoir quitté Gembloux. La polyvalence du champion de R2B, capable de jouer sur les postes 2-3-4, sera précieuse pour Yohan Balthazar, qui a finalement dû faire une croix sur le jeu intérieur de Yannick Moray.

Les noyaux

Belgrade

Coach : Didier Thémans.

Effectif : Selim Beca, Medhi Cerquarelli, Constant Davreux, Florentin Hucorne, Jérémy Mertens, Vincent Mommer, Maxime Pretto, Lucas Quaira, Ethan Bertrand (CFWB), Loup Fogang (CFWB), Herbert Bampolineza (R2 Belgrade), Pierre Demars (Loyers).

Départs: Thomas Depouhon (Andenne), Maxime André (Andenne), Jean-Baptiste Thiry (arrêt), Klasy Duchêne (Mons?).

Ciney

Coach : Yohan Balthazar.

Effectif : Antonin Laroche, Hugo De Jaeghere, Alexis Husson, Antoine Balthazar, Henri Henin, Remy Lecoutre, Grégoire Jacques, Antoine Malliar, Alexandre Gielen, Martin Balthazar, Marvins Wutukidi, Fabian De Petter (Genappe, R2), AnthonyTshiteya (CEP Charleroi, R2).