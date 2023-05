Waret va mettre un terme à ses activités

Les Waretois entendent terminer la saison vaille que vaille et, néanmoins, sur une bonne note. "On jouera pour le plaisir, dans une bonne ambiance, avant de se retirer la tête haute. Il est urgentissime que la Fédération redynamise ses initiatives au service des clubs. Ou bien, on ne jouera plus dans cinq ou six ans", conclut-il.

L’équipe : Anthony Bodart, Thierry Challes, Thomas Dury, Steve Gérard, Ludovic Guidon, Lucas Moreau, Olivier Notte.