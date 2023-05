Stéphanie Capelle est bientôt maman mais elle couvre les 20 kms en 1h40

Après avoir pratiqué le basket-ball et le tennis étant plus jeune, Stéphanie se lance à corps perdu dans une discipline dans laquelle elle excelle finalement. Rarement loin du podium, parfois même le podium scratch, c'est le dépassement de soi qui l'intéresse. "Et le fait de se dépenser énormément. Après une séance, on se sent vraiment bien. Depuis ma grossesse, cela évolue un peu. L'objectif est différent. Mon but est d'arriver à la fin de l'entraînement, peu importe la vitesse. Je prends conscience du plaisir que c'est de pouvoir bouger, tout simplement", poursuit celle qui devrait devenir maman le 23 juillet. Avec un bidou bien arrondi, la Lustinoise vient tout de même de boucler les 20 kilomètres de Bruxelles en 1h40. Une sacrée performance!