Les jeux sont disputés dont 11 montés à la limite. Le premier acte est sifflé à 5-7. Lelièvre, qui a doublé Cornille et J. Dhyne pour Génicot, donnent le ton à la reprise avec Charlot au fond. Les Namurois rétablissent la parité à 8-8 avant que les visiteurs ne reprennent leurs distances (9-11). Les visités entérinent une victoire méritée.

Sart B 13 - Meux 7

Le ballodrome particulier a déconcerté les Meutis à la livrée. En expédiant 2 à 3 baraques à chaque jeu, ils favorisent l'envolée de leurs hôtes (7-2). L'entrée de Laurent à la reprise pour Dumont bonifie les Bruyérois (8-6 et 10-7).

Thy 5 - Sart A 13

Les visités dans un jour sans, sont une proie facile pour les frappeurs sartois inscrivant 2-7 au repos. Van Oorbeck, qui a permuté avec Anciaux, et la paire Degrande-Thiry décrochent tout l'enjeu (5-13).

Clermont 6 - Meux 13

Après le partage des deux jeux initiaux, les Joaris, Zicot, Troonen, Laurent et Dumont prennent leur envol: 3-7 au repos. Les Clermontois se rebiffent par Delcourt au rechas et sauvent la mise à 5-10. Victoire importante avant Miavoye.

Thy 5 - St-Servais 13

Plus précis et puissants à la livrée, les Namurois se détachent au premier time (2-7). Avec Demoulin à l'envoi et Delsipée au rechas, les visités relancent le suspense à 5-11. J. Dhyne (livrée) ainsi que Charlot, Lelièvre et B. Dhyne sur le rectangle parachèvent le week-end (5-13).

Purnode 13 - Havrenne 9

Menés 0-2, les Brasseurs alignent 5 jeux de rang pour virer à 7-3. Avec l'entrée de Hautot pour Jaumotte, Bihay et Frérotte atténuent leur retard (9-6).

Les frappeurs Macor et Denis, épaulés par Lurkin et François sur le tamis valident le succès.

Maubeuge 13 - Sart A 8

Les Sartois n'ont pas reproduit leur prestation de la veille en fautant sur le tamis. Plus réguliers, les visités mènent 7-4.

Avec Cornet à l'envoi et Thiry au rechas, les visiteurs accrochent le point à 8-6.

Purnode 13 - Sart A 11

Le vent contrarie les livreurs et les frappeurs sont inexistants. Les moins mauvais l'ont emporté d'autant que les Sartois sont éprouvés physiquement par leurs trois luttes d'affilée. Le marquoir affiche: 7-6, 11-8, 11-11 et 13-11.

Havrenne 10 - Maubeuge 13

Le tournant de la lutte survient à 4-4 lorsque Jaumotte, blessé, est remplacé par Grégoire. Avec Bihay en évidence, les Rochefortois mènent 7-4. En raison d'une frappe réorganisée, ils perdent de leur superbe ce dont bénéficient les visiteurs (7-6, 8-10, 9-12).

Clermont 9 - Thy 13

La lutte entre deux mal lotis a tourné à l'avantage des visiteurs. Dans un jour sans, les Clermontois ont constamment dû courir après le score: 4-7, 7-11 et 9-13.