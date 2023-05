Trail (Onhaye): Des parcours convaincants sur la Walhéroise

Après avoir épluché ses patates au petit matin, Jonathan Fabry, qui tient une friterie, s’octroya une petite pause, avant une journée bien chargée sur les bords de la Lesse. Cinq kilomètres d’échauffement pour se rendre au départ, 8 bornes de course effectuées en un peu plus de 34 minutes et l’affaire (ou plutôt la victoire) était dans le sac. Chez les dames, jolie neuvième place au scratch de Miarka Van Peteghem, avec une solide avance de 3 minutes.

+ Les résultats des 8 km

Assez rapidement, sur le 13 kilomètres, Gilles Adens-Dester et Jérôme Chaboteaux prenaient la poudre d’escampette et se retrouvaient en tête. Si Jérôme imposait le rythme, Gilles préfèrait suivre. "J’ai pris la tête et l’ai gardée durant toute la course, accompagné de Gilles. En approchant la ligne d’arrivée, il a décidé de me laisser gagner, n’ayant pas pris de relais durant la course", commentait le vainqueur. Les écarts étaient importants, chez les dames. Sophie Rulkin a franchi la ligne avec pas moins de six minutes d’avance sur Charline D’Orchymont. Eve Bontemps, qui complétait le podium, terminait avec 15 minutes de retard sur la gagnante.

+ Les résultats des 13 km

On aurait pu croire à une victoire familiale, sur le 21 kilomètres, avec Corentin (le grand frère) et Maëlle (la petite sœur) Levacq. Mais, après avoir pourtant franchi la ligne en tête, Maëlle se voyait reléguée à la deuxième place. "Il y a une différence entre la trace GPX donnée aux participants et le balisage. Moi, je suivais le balisage, et une autre athlète, Aicha Mathieu, suivait la trace. Au final, elle avait plus de dénivelé positif que moi. Donc, la décision de la reclasser première était logique, racontait Maëlle. Le parcours était bien technique avec de belles grimpettes, et même une grotte. L’épreuve fait déjà partie de mon calendrier pour 2024 !" Du côté des hommes, par contre, pas de contestation, avec une victoire écrasante pour Corentin, devant Julien Tripnaux.

+ Les résultats des 21 km