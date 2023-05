Lustirun: Des Lustinois partout sur les podiums au lendemain de la kermesse

Après une victoire l’an dernier sur 19 kilomètres, le Lustinois Diego Cadelli s’est contenté de la petite distance, lui qui prépare une compétition de VTT le week-end prochain et qui préférait garder ses jambes fraîches. Ce n’est pas parce qu’il a descendu dans le kilométrage que sa victoire fut facile, et Diego a dû faire avec Valentin Grégoire, bien décidé à jouer la gagne. Finalement, c’est tout de même Diego qui a franchi la ligne en premier. "C’est forcément particulier de courir à domicile. Le public est un peu le 2e homme et c’est plus simple quand on connaît le tracé sur le bout des doigts. Valentin est parti un peu plus vite. Je l’ai accroché et j’ai accéléré dès que j’ai senti qu’il avait un moment de fatigue, pour le distancer", raconte le vainqueur. Chez les dames, Suzon Gadeyne s’est montrée la plus rapide.

+ Les résultats des 5km

Comme l’an passé et comme lors de toutes les éditions précédentes, c’est l’athlète du SMAC Bastien Marinx qui a remporté la course de 12 km. Ses soucis de dos oubliés, le néo-Gesvois avait la ferme intention de profiter à fond de sa saison et s’est imposé devant le triathlète Victor Alexandre, qui enfilait un dossard pour la première fois depuis sa lourde chute à l’Ironman de Lanzarote. "On est resté ensemble sur les premiers kilomètres, précise Bastien. J’ai un peu creusé l’écart dans la montée du château et après, en faisant parler mes qualités de crossman dans la descente suivante. Je pense que Victor n’a pas souhaité tout donner, en vue de sa reprise triathlon la semaine prochaine." Victor enchaîne: "Je vois cette épreuve comme un bon entraînement, en utilisant Bastien pour me pousser un peu dans mes retranchements et je suis ravi des sensations." Si Cyprien Dion termine 3e, sa compagne Françoise Evrard s’est emparée de la première place féminine avec facilité.

+ Les résultats des 12km

Les Lustinois, amis, voisins et partenaires d’entraînement, Johan Goubau et Jérémy Morren, sont arrivés main dans la main sur la longue distance de 20 kilomètres. "Nous connaissons forcément le parcours sur le bout des doigts, puisque nous courrons assez souvent sur ces sentiers. L’idée était de rester ensemble durant la course et de profiter de notre belle région", commente le duo. Chez les filles, Perrine Patris était surprise d’apprendre qu’elle était la première dame à avoir rallié la ligne d’arrivée.

+ Les résultats des 20km