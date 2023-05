Course du Ry de Rome (Petigny): Nicolas Baïolet, entre deux cyclosportives

Le départ commun au 5 et au 10 kilomètres ne faisait pas les affaires Nicolas Baïolet. L’expérimenté joggeur ne s’alarma pas pour autant. "Elian a mis le feu dès le départ. Je n’ai pas tenté de le suivre, mais je le gardais tout de même en point de mire. Après un premier tour à distance, je me suis retrouvé seul en tête pour le second tour, et la fameuse côte à gravir une deuxième fois. J’ai faibli un peu, manquant d’entraînement à pied, puisque l’objectif est tourné vers les cyclosportives à cette période, avec la Schleck samedi. Mais je reste satisfait de la victoire et du chrono", soulignait Nicolas. La footballeuse Sarah De Pestel est une fois de plus monte sur la plus haute marche du podium. "Pas toujours simple de combiner le foot et la course à pied, avec quelques douleurs au périoste. Je ne fais pas le chrono espéré, mais dans l’ensemble, je suis satisfaite."

Les tops 5

5 kilomètres

HOMMES

1. Groenne Elian 00:15:17

2. Gondry Corentin 00:17:31

3. Cawet Arthur 00:17:35

4. Moiny Romain 00:17:39

5. Dewever Dylan 00:17:59

FEMMES

27. Recloux Chloé 00:22:02

37. Delhaye Eva 00:24:17

38. Vincent Clara 00:24:18

39. Leclercq Louise 00:24:20

43. De Pestel Coline 00:25:35

10 kilomètres

HOMMES

1. Baïolet Nicolas 00:34:14

2. Nanni Antoine 00:36:44

3. Ghislain Maximilien 00:37:38

4. Hardy Eric 00:39:24

5. Daussy Emeric 00:40:42

FEMMES

30. De Pestel Sarah 00:48:53

36. Masson Malicia 00:50:19

40. Massart Marie 00:51:40

44. Derre Sigrid 00:52:41

45. Poty Madison 00:53:06