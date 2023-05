Arquet: une saison mémorable

"Pour arriver à cette consécration, j’ai incorporé de la discipline, ma philosophie du football et fait confiance aux joueurs qui ont montré l’envie de gagner tous les week-ends", confie le coach Alexis Gambier, qui a notamment évolué en Espagne, en France et chez nous à Mons.

Il faudra confirmer en P2. "Je suis certain qu’on va se maintenir et, pourquoi pas, jouer la colonne de gauche", déclare le mentor vedrinois. Afin de réussir la saison 2023/2024, le noyau va se renforcer avec l’arrivée d’un joueur dans chaque ligne, mais aussi en gardant l’ossature actuelle. "C’est déjà bien parti pour la composition du futur noyau, conclut Alexis Gambier. Je connais le niveau de la deuxième provinciale et suis certain qu’on sera capables de gêner plusieurs équipes. On commencera aussi la prochaine saison avec un autre statut."

Dimanche, sur le coup de 16 h 50, inutile de décrire la joie des Vedrinois et notamment du co-président Vincent Maillen. "C’est une saison non seulement réussie, mais exceptionnelle, celle de tous les records pour le club. En tant que co-président avec mon ami Michel (lisez Lecomte), je suis encore plus content que les joueurs puissent monter d’un échelon. C’est tellement important pour ces derniers, qui devront se dire: nous voulons nous aguerrir dans une série supérieure. Cette fois, je ne veux plus voir Arquet faire l’ascenseur. On va trouver les joueurs qu’il faut pour se renforcer."