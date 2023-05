Warnant 13 – Planois 11

Ce duel entre candidats à la Balle du Gouverneur a tenu le public en haleine. Les Biesmois menaient 0-2. Les "Jaunes" renversaient alors la vapeur à 3-2 et 4-3. À 3-3, Haubruge, blessé, se retirait pour Doucet. Les visiteurs se montraient plus efficaces dans les quinze décisifs et haussaient le ton sur le rectangle, pour aligner les jeux et filer à 4-11. Chez les Biesmois, on se mettait à rêver des trois points. Mais sous l’impulsion de Lecocq, monté au fond, et de Dombret au grand, les Mosans, où Droussin avait pris le relais d’Étienne à 4-10 au petit milieu, grappillaient les jeux pour sauver le point à 6-11. Les visiteurs prenaient un coup sur la tête et multipliaient les fautes au service. Warnant alignait ainsi les jeux pour filer au but.