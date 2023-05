Troisième succès pour les "Gadis"

Après avoir ramené la victoire de Genappe, Aisemont a confirmé son regain de vitalité en signant un troisième succès, aux dépens de Galmaarden. Supérieurs sur le rectangle, avec un trio de frappe performant (Sylvain Denis impérial du fond, Noa Kindermans et Romuald Denis), les "Gadis" opéraient la cassure pour filer à 7-2 au repos. À la reprise, les promus poursuivaient leur chevauchée, mais à 10-2, perdaient Kévin Bouchat, leur maître-livreur. "En voulant frapper une balle, ma cheville a craqué", confie Kévin, qui devait se rendre aux urgences. Antoine Squélard prenait le relais. Les Flandriens sauvaient alors le point à 11-6, avant de baisser pavillon. "Les trois points étaient à notre portée. On peut être satisfait de notre week-end. On récupère ainsi le point perdu à Bassilly."