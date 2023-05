Cartes jaunes: Servais, Salfi, Collignon, Piccoli, Lambert, Pollet.

Buts: Bertrand (0-1, 4e), Chelli (1-1, 7e), Merveille (2-1, 35e), Wauthy (2-2 pen., 63e), Lambert (2-3, 83e), Collin (2-4, 93e), Marion (3-4, 96e).

WÉPION: Gérard, Salfi, Piccoli, Lebailly, Calay (61e Huygen-Thomas), Olivier, Marion, Guenegand (69e Bastin), Wauthier, Chelli, Merveille.

ROCHEFORT B: Barbier, Servais, Leleu, Brilot (46e Collin), Bertrand, Maury, Geurde (78e Kamba), Franckinioulle (68e Piérard), Collignon (84e Pollet), Lambert, Wauthy.

Privés de Bernard et Harrad, suspendus, et de Guenegand et Huygen-Thomas, blessés, les Fraisiers ont tenu la dragée haute à des Rochefortois orphelins de Héligers, suspendu.

Soutenus par un kop bien en voix, les visiteurs prenaient un départ de rêve, grâce au splendide coup franc de Bertrand. Chelli douchait leur enthousiasme. Si les Rochefortois prenaient la direction du jeu, Merveille, bien servi par Calay, renversait la vapeur. En fin de première période, Gérard affichait tout son talent. Tout comme ses équipiers en début de seconde période. Moment choisi par Wauthy pour se rappeler à leurs souvenirs, sur penalty. Les visiteurs se créaient alors de nombreuses occasions. Deux étaient ponctuées par Lambert et Collin. Le but du visité Marion était aussi beau qu’inutile.

"Nous pouvons être fiers de notre parcours et de notre performance lors des deux matches contre Rochefort B, lançait le capitaine (après la sortie de Guenegand) wépionnais, Sylvain Salfi. Grâce à ce genre de rencontre, l’équipe pourrait passer un cap la saison prochaine."

"Quelle année historique pour le club, lançait, tout sourire, le joueur-entraîneur rochefortois Grégory Servais. Nous allons en profiter un maximum."