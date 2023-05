Malmenés, les Rochefortois ont toutefois réussi à virer en tête au repos. "Menés 5-3, on a renversé la vapeur grâce à nos services. Xavier Fiasse a notamment surmonté plusieurs fois le foncier." À la reprise, Ogy a corrigé le tir pour reprendre l’avance à 9-7 et approcher du but à 12-8. "Je suis alors monté au fond, Thomas prenant le grand et Yoris le petit. On a grappillé les jeux pour recoller à 12-12. On mène encore 30-40, mais on a manqué de réussite pour conclure."