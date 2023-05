Les deux premiers jeux de la reprise vont en partage (8-3), puis sous l’impulsion d’A. Perveux et de Marion au rechas, les Rochefortois alignent les jeux à la vitesse de l’éclair pour approcher du but à 12-3. Sur une livrée fautive de Schmit à 40 partout, Vodelée accroche un quatrième jeu. "Dans le dernier jeu, on est mené 0-40. Je fouette entre les perches et à 40-40, Marion surmonte le livreur adverse. On prend trois beaux points. Une belle opération pour la Balle du Gouverneur."