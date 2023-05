Maeck à l'avant chez lui

Il ne lui a manqué qu'une place pour monter sur le podium. Mais il n'en a pas eu besoin pour être acclamé. Augustin Maeck a été très encouragé sur ses terres, dimanche, sur le Grand Prix Pierre Sottiaux, disputé chez lui, à Jambes. Sur un parcours exigeant, il a directement fait vibrer ses supporters en partant dans la bonne échappée, dans le coup décisif. "Dans le final, malheureusement, je n'ai pas su accompagner les trois meilleurs, raconte l'affilié au Team Geo-Therm Carbonbike Marchovelette. Mais je n'ai pas de regret, je n'aurais pas su les accrocher, ils étaient vraiment plus forts que moi. Je suis d'ailleurs très content de ma course sur un circuit qui était plus dur que celui que je connaissais habituellement chez les aspirants."