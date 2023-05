La remontada warnantaise

Après un début équilibré, les "Jaunes" ont perdu pied et, sans trop se poser de questions, Planois a engrangé les jeux pour s’envoler à 4-11. À ce moment, on s’est dit que les Warnantais allaient devoir se contenter d’un petit point. Mais les changements apportés sur le rectangle, avec Lecocq au fond, Dombret au grand et Droussin au petit, ont porté leurs fruits. Les protégés d’Olivier Carly ont relevé la tête sur le rectangle, pour aligner les jeux, dont plusieurs à 40-40, pour filer au but sans autre concession. "On n’y croyait plus trop, avoue Carl Dombret. Mais on a eu le mérite de ne rien lâcher, pour empocher deux précieux points."