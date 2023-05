La première régate d’Anhée a régalé

Sur le plan d’eau, les trente courses au programme se sont enchaînées sans souci, de 10 h jusqu’à 16 h 30 (avec deux pauses d’une heure, pour laisser passer la navigation), sous le regard d’un jury présidé par Jean-Pierre Follet. "Nous avons trois arbitres à l’arrivée, pour relever les positions et les chronos. Deux sont au départ: le starter et un autre chargé de contrôler l’alignement des bateaux et les faux départs. Et, comme on ne sait les suivre en bateau ou en voiture, deux autres sont postés aux 300 et 750 mètres. On ne donne pas d’indication sur la direction aux rameurs, mais on veille à la sécurité et à la régularité des épreuves."

Et sur celles-ci aussi, les membres du club hôte se sont distingués, avec des succès décrochés par Martin Ricard, Éléonore Pereau, Raphaël Dozin, Ysolde Sclavont et Sarah Damoisiaux. Sans oublier celui de leur entraîneur Christophe Finfe, en quatre sans barreur. Les voisins de Wépion sont également repartis avec quelques médailles d’or, via Éléonore Moons, Augustin Ghiot et Julius De Gregorio, tout en ayant fourni la moitié de l’équipage ayant remporté le duel des deux huit de pointe barré, en guise de clôture. "On était surtout venu pour le plaisir, sachant que c’était la dernière de cette fin de première partie de saison", confiait l’entraîneur du RCNSM, Louis Toussaint, qui avait accompagné trois de ses juniors à Cologne, avec le team de la Ligue francophone, le week-end précédent. "Éléonore s’y était classée 6e sur 29 en double et 8e sur 35 en skiff. En double, avec un équipier bruxellois, Augustin et Julius ont, eux, signé une 6e et 16e place. Il faut souligner que le niveau était très relevé, car les meilleurs Allemands étaient tous là. C’est la preuve qu’on travaille bien à la Ligue et qu’à défaut de quantité, la qualité, elle, est présente."

Les signaux sont donc très positifs, dans les deux clubs namurois. À Anhée, on pensait même déjà à la deuxième édition des 1000 m et, surtout, à lui trouver la "meilleure" date possible. "Ce n’est pas facile, de trouver une place dans le calendrier. Et on ne souhaite pas non plus la faire trop tôt, au risque de subir de mauvaises conditions. Donc, cela restera sûrement au mois de mai", concluait Christophe Finfe.