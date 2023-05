La saison 2022-2023 s’est clôturée en apothéose samedi avec les Supercoupes L’Avenir qui ont vu défiler les meilleurs jeunes provinciaux namurois tout au long de la journée dans les installations du RBC Ciney et du hall communal voisin. Le comité cinacien a parfaitement répondu à l’attente aux côtés du CP Namur, de notre journal et de l’équipe du Christmas Basket pour que cette journée soit une réussite, sous la coordination d’un Michel Hastir bon pied bon œil, de Gérard Legrand et Jean-Luc Merelle, d’éternels passionnés de la formation des jeunes.

Outre les différents prix du fair-play qui récompensent les équipes des divisions provinciales masculines ou féminines, et les distinctions individuelles des coaches, arbitres ou joueur/joueuse de l’année, un concours à trois points animait la fin d’après-midi. Les meilleurs artificiers de la province étaient ainsi conviés sur base d’un classement établi via les techniques de matches publiés lors de la saison écoulée. Loryc Bellenger de Mariembourg et Lilou Despeghel de Profondeville s’imposent lors de ce concours d’adresse à distance.

Quant aux Supercoupes des jeunes, on notera cette année la présence au programme pour la première fois des U12, dès la fin de matinée pour ouvrir les festivités, une réussite et un moment apprécié par tous ces jeunes et leurs parents.

Les résultats des Supercoupes des jeunes

U12 Filles : Boninne – Namur 29-27

(MVP: Anaïs Chirishungu – Namur)

U12 Garçons : Fraire-Philippeville – Loyers 49-34

(MVP: Jamal Yanga – Fraire-Philippeville)

U14 Filles : Ciney – Natoye 23-52

(MVP: Mazarine Bauduin – Natoye)

U14 Garçons : Mariembourg – Andenne 49-41

(MVP: Matty Ghierche – Mariembourg)

U16 Filles : Fraire-Philippeville – Eghezée 24-22

(MVP: Marine Brosemer – Eghezée)

U16 Garçons : Mariembourg – Marche 59-26

(MVP Timco Collard – Marche)

U19 Filles : Ciney – Namur 53-17

(MVP: Pauline Georges – Ciney)

U18 Garçons : Erpent – Andenne 55-37

(MVP Robin Devleeschouwer – Erpent)

Les lauréats du référendum L'Avenir

Coach de l'année (P1 Dames) : Alain Alexis, Faulx-les-Tombes

Alain Alexis (Faulx-les-Tombes), coach de l'année en P1 Dames. ©EdA - Christophe Béka

Coach de l'année (P1 Messieurs) : Nicolas Demande, Fraire-Philippeville

Nicolas Demande (Fraire-Philippeville), coach de l'année en P1 Messieurs. ©EdA - Christophe Béka

Joueuse de l'année (P1 Dames) : Jaelle Du Four, Faulx-les-Tombes

Jaelle Du Four (Faulx-les-Tombes), joueuse de l'année en P1 Dames. ©EdA - Christophe Béka

Joueur de l'année (P1 Messieurs) : Hugo De Jaeghere, Ciney

Hugo De Jaeghere (Ciney), joueur de l'année en P1 Messieurs. ©EdA - Christophe Béka

Arbitre de l'année : Olivier Wilmart

Olivier Wilmart, arbitre de l'année. ©EdA - Christophe Béka

Rookie de l'année (P1 Messieurs): Hugo Giaux, Natoye

Hugo Giaux (Natoye), rookie de l'année. ©EdA - Christophe Béka

Les prix du fair-play

U18 Garçons : Dinant

Dinant le plus fair-play en U18. ©EdA - Christophe Béka

U19 Filles : Boninne

Boninne lauréat du fair-play en U19. ©EdA - Christophe Béka

P1 Dames : Boninne

Fair-play P1 dames : Boninne. ©EdA - Christophe Béka

P1 Messieurs : Erpent

Erpent est le lauréat du fair-play en P1. ©EdA - Christophe Béka

P2A Dames : Natoye

Natoye, la P2A dames la plus fair-play. ©EdA - Christophe Béka

P2B Dames : Éghezée

Les P2B dames d’Éghezée lauréates du fair-play. ©EdA - Christophe Béka

P2A Messieurs : Rochefort

Rochefort décroche le fair-play en P2A. ©EdA - Christophe Béka

P2B Messieurs : Andenne

Andenne s’impose au fair-play de P2B. ©EdA - Christophe Béka

P3A Messieurs : Erpent

Erpent aussi au fair-play en P3A. ©EdA - Christophe Béka

P3B Messieurs : Mariembourg

Mariembourg remporte le fair-play en P3B. ©EdA - Christophe Béka

P3C Messieurs : BBGx Gembloux