Arbitre: N. Ali Rahmani.

Cartes jaunes: Delvigne, Sustendael, Ax. Defays, Pleugers.

Cartes rouges: Kosova (13e), Minet (121e).

Buts: Kouadio (1-0, 4e), F. Fromont (1-1 pen., 14e), Sustendael (1-2, 111e), Lengelé (1-3, 120e).

CONDRUSIEN: Fonteijne, Nijskens, Maillard, Warzée, Ax. Defays, Pleugers, Kleinkenberg (91e Vestens), Kosova, Kouadio, Ar. Defays (46e Tremblez), Bukran.

SPY: Matriche, Fournier, Jorand, Sustendael, Boujabout, Hody, Autequitte, Delvigne (84e Verstraete), L. Fromont, Lengelé, F. Fromont (115e Bodart).

Finale de la coupe de province (Namur) Condrusien - Spy

Les deux finalistes n’ont pas tardé à faire honneur aux installations beaurinoises. C’est le Condrusien qui dynamite le premier la rencontre, du magique pied droit de Modeste Kouadio. Sur l’une de ses premières touches de balle (on joue depuis à peine 4 minutes), le médian des Verts décoche un missile des 20 mètres en pleine lucarne pour faire hurler les supporters hamoisiens. "J’avais annoncé dans les vestiaires que j’allais marquer rapidement, sourit le buteur après le match. Je le sentais, tout simplement."

Les troupes de Damien Trimboli ne pouvaient rêver plus belle entame de partie, mais devaient vite déchanter lorsqu’elles se retrouvaient à dix au quart d’heure de jeu. Fonteijne sorti pour repousser un centre de Boujabout, Florian Fromont arme un tir que Kosova barre… de la main. "Le goal est vide et je viens en vitesse pour défendre, explique Erdi. Fromont contrôle, je me prépare à mettre la tête, mais la balle part de l’autre côté et touche ma main. " Double peine pour le Condrusien, qui perd un homme et concède le penalty, que transforme le meilleur buteur de la P1.

Erdi Kosova prenait l’entière responsabilité de la suite des événements, quitte à se montrer dur avec lui-même. "J’ai foutu le match en l’air, regrette-t-il . Quand on voit qu’on tient jusqu’aux prolongations à dix, c’est qu’il y avait moyen à 11 contre 11."

Tenir, c’est effectivement ce qu’a fait le Condrusien, et même mieux en se portant encore plusieurs fois à l'offensive. Avant la pause, Théo Kleinkenberg ose un lob du milieu de terrain pour tromper Matriche, qui repousse à même la ligne. "J'avais vu que Bastien tournait le dos et n'était pas attentif à l'action... J'ai tenté", dit le capitaine hamoisien.

Un peu plus tôt, c'est Pleugers qui avait trouvé le poteau après un combo de têtes, de Loup Warzée puis d'Aurélien.

Les Verts faisaient plus que tenir, histoire d'arracher au moins les prolongations. Un spectateur qui serait arrivé à la demi-heure n’aurait d'ailleurs pas remarqué l’absence d’un élément sur l’échiquier de Trimboli. "Pour cela, je suis fier de mes joueurs, confie le coach malheureux. Ils ont bien réagi, ont fait les courses nécessaires et ont très bien défendu. Et Blaise nous a encore sorti de gros arrêts." Comme ces parades devant Florian Fromont à plusieurs reprises. Au retour des vestiaires, d'abord.

Et à la 70e surtout.

Mais ce sont bien les deux keepers qui ont maintenu les leurs dans le match, Matriche veillant aussi au grain, à l’instar de sa claquette sur le retourné de Vestens.

Lengelé tente aussi de surprendre Fonteijne, mais son envoi file dans le petit filet.

Alors qu’Hamois espère les tirs au but, Spy se détache à la 111e d’une tête de Sustendael sur un corner.

Lengelé scelle ensuite le score à 1-3 juste avant le coup de sifflet final.

Cruel, diront les supporters hamoisiens, mais les Verts commençaient vraiment à être dans le rouge.

Spy remporte la coupe de la province namuroise

"Je suis fier d’être resté pour ce groupe"

Eddy Broos voulait quitter Spy et le coaching sur un trophée. Mission accomplie. Maintenant, "un deuxième combat commence", dit-il. À 1-2, il ne tenait plus en place avant d’exploser sur le but de Lengele et de piquer un sprint pour enlacer ses joueurs et ses proches. Eddy Broos voulait plus que quiconque aller chercher cette finale et ses joueurs l’ont bien compris. "Avec mes gros soucis de santé qui m’obligent à me retirer du foot, tout le monde savait que c’était un match très particulier. Chapeau à mes gars qui ont fait ça pour moi. Grâce à eux, le premier combat est gagné, je vais maintenant m’accrocher et tout faire pour gagner le deuxième", lâchait Eddy, très ému.

Eddy Broos et Bryan Delvigne : deux hommes qui peuvent dire au revoir au foot avec le sentiment du devoir accompli. ©EdA - Jean-Philippe Pickar

Viré peu de temps avant la finale puis réhabilité à la tête des Spirous grâce, notamment, au soutien de plusieurs cadres du vestiaire, le coiffeur de Spy a vécu une saison chahutée et compliquée. "Je suis fier d’être resté pour ce groupe et cette Coupe, je la dédie aussi aux membres du comité qui ont reconnu s’être fait berner. Si j’ai pu coacher ce soir (lisez samedi), c’est grâce à Gino Ceccon, Simon Van Bastelaere, Benoît Walgraffe, Francois Nzola et Stéphane Godefroid. Je remercie aussi Stéphane Vivey pour le scouting. J’ai fait des choix, volontairement laissé des joueurs à la maison, et cela m’a donné raison. Ma défense était au rendez-vous et sans un grand Blaise dans les buts, je pense qu’on aurait pu émerger plus tôt. On a su répondre au jeu très physique et athlétique du Condrusien en n’encaissant que sur une frappe de loin alors qu’ils sont très costauds sur les phases arrêtées. Je le répète, mes joueurs ont tout donné, je les en remercie !", termine Eddy pour boucler la boucle.

"Bravo à mes joueurs... et bravo à Eddy !"

Il y a certes la déception de perdre en finale, mais le parcours de Damien Trimboli pour sa première en tant que coach parmi l'élite provinciale, force le respect. ©EdA - Jean-Philippe Pickar

Si la déception était le premier de ses sentiments après 120 minutes de duel, Damien Trimboli relevait vite le positif. "En demi, on s’est qualifié alors qu’on jouait à dix. On y croyait donc encore cette fois-ci. On est bien sûr déçu mais ce parcours en Coupe, compliqué, a été un beau parcours. Et il ne faut pas oublier que l’équipe est encore jeune et qu’elle a une grosse marge de progression !" Serait-ce un signal en vue de la prochaine édition qu’envoie là le T1 des Verts, qui a donc bouclé sa première saison comme coach de P1 par une finale de Coupe et un tour final. "Je remercie mes joueurs. La saison a été longue, on a dépensé beaucoup d’énergie. On va se revoir cette semaine pour établir le programme de préparation, puis on va bien se reposer, poursuit Damien. Je tiens à féliciter Spy et je suis content pour Eddy."

Faire mieux, ce serait soulever le trophée...

Comme son frère Axel, Arnaud Defays a évidemment fêté avec toute l'équipe le but stratosphérique de Modeste Kouadio. ©EdA - Jean-Philippe Pickar

Lucides, les jeunes Hamoisiens savaient que tenir plus de 90 minutes en infériorité relevait de l’exploit, un exploit qui n’est pas passé loin. "On a vécu une première mi-temps un peu folle. On était bien dans le match jusqu’à cette double punition, la rouge et le penalty. J’ai d’abord été replacé en attaque à côté de Bukran, puis j’ai cédé ma place en deuxième période à Tremblez, plus puissant et physique. C’était compliqué de tenir à 10 contre 11, même si une fois aux prolongations, on pense vite aux tirs au but. C’est une chance et un privilège de disputer une finale de Coupe. On essaiera de la gagner l’année prochaine", commente Arnaud Defays (21 ans), qui tentera de s'imposer chez les adultes pour la première fois, après deux succès chez les U15 et les U17. "J'en suis à deux finales gagnées et deux perdues chez les jeunes. J'en ai perdu une avec les seniors, j'espère donc que la suivante sera gagnée, pour que l'équilibre soit maintenu", s'amuse celui qui porte la vareuse verte depuis 16 années, et qui sera donc toujours à la Plaine d'Hubinne la saison prochaine. "Il n'y a pas de raison de changer !"

La troisième pour Hody

Jason Hody commence à avoir l'habitude des finales gagnées. Après Grand-Leez, c'est avec Spy qu'il a décroché son troisième trophée. ©EdA - Jean-Philippe Pickar

Jason Hody, de retour à Ligny la saison prochaine, a soulevé sa troisième coupe de la province après les deux remportées sous les couleurs de Grand-Leez : "On a vite pris ce but et j’avoue que le 6-0 du championnat m’a traversé l’esprit. Mais heureusement, on a su égaliser. Pourtant, même à dix, le Condrusien a continué à nous ennuyer, notamment avec la montée de Tremblez. La consigne du coach était de partir dans les couloirs, surtout dans le dos de Warzée qui dédouble beaucoup. Je pensais qu’on irait aux tirs au but jusqu’à ce corner parfaitement bien donné. C’est un soulagement de gagner pour conclure une saison très compliquée. Je suis aussi très content pour le coach, pour Capi et pour ce groupe qui n’a pas été épargné."

Fromont : "Elle était pour nous !"

Florian Fromont a marqué un dernier but avant de dire au revoir à Spy. ©EDA

"On a vécu une vraie finale, insistait Florian Fromont, auteur de son 11e but en Coupe (41 en championnat). Le Condrusien a mis une grosse pression très vite puis on a la chance qu’il perde un joueur. On a alors voulu marquer trop vite au lieu de les faire tourner et de trouver l’homme libre. On restait sous pression, même en supériorité numérique. Mais des signes ne trompent pas. Depuis les matches contre Wépion, Flavion et Beauraing, j’étais persuadé que cette Coupe était pour nous. La saison prochaine, je retourne à Manage pour m’y imposer, pas sur la pointe des pieds comme lors de mon premier passage. Ici, j’ai mûri et j’y arrive plein de confiance après deux grosses saisons en P1 (22 buts l’an dernier avec Andenne). Je retiendrai cette famille à Spy. On a entendu beaucoup de choses et la saison n’a pas été rose avec le comité mais, entre joueurs, c’est la plus belle ambiance que j’ai connue."

Soirée émotion pour Bryan Delvigne

À sa sortie du terrain, le capitaine Bryan Delvigne a eu droit aux applaudissements pour sa fin de carrière. ©EdA - Jean-Philippe Pickar

Beaucoup d’émotion juste avant le coup d’envoi donné par l’inévitable Guy Dardenne, le footballeur beaurinois le plus connu de Belgique. La compagne de Bryan Delvigne était sur le terrain pour remettre un cadeau au capitaine des Spirous qui jouait le dernier match de sa carrière. "Il n’était pas au courant, explique Cassandra. J’ai fait la route depuis la mer pour lui faire la surprise." Bryan n’a pu retenir ses larmes, tout comme lors de son remplacement, juste avant les prolongations, sous une belle ovation. "Déjà dans le vestiaire, le coach a eu un mot pour moi, souligne Bryan. Et puis quand je sors du vestiaire, je vois ma compagne au milieu du terrain. Il a fallu gérer." Ce qu’il a parfaitement fait, même si sa carte jaune lui a valu une sortie plus rapide que prévu. "J’étais un peu cuit et l’arbitre m’avait dans le collimateur, il valait mieux que je sorte. Mais quelle fin de carrière! Terminer sur une victoire en finale, on ne peut pas rêver mieux. Chapeau au Condrusien car même à dix, il a réussi à nous faire mal. Mais qu’est-ce que cette saison a été difficile à Spy, on ne nous a jamais laissés travailler tranquillement. Les problèmes ne datent pas d’hier et les joueurs sont restés derrière le coach. C’est aussi pour lui ce succès."

Beauraing à la hauteur de l’événement

Même si le comité beaurinois s’attendait à un peu plus de monde (il y a eu plus d’entrées payantes vendredi pour les dames), cette finale s’est déroulée sans la moindre fausse note dans les magnifiques installations de la cité mariale. Carole Surahy et son équipe n’avaient rien laissé au hasard. Chapeau aux Beaurinois.

Achille à deux roues pour supporter

Opéré des croisés et sorti vendredi de l’hôpital, Achille Lecomte était déjà présent au bord du terrain, dans une chaise roulante, pour encourager son équipe du Condrusien.

Van Bastelaere : "On sauve notre saison"

22 ans après sa dernière victoire en Coupe (face à Meux sur la pelouse de Profondeville), Spy a donc ramené le trophée. Le président Simon Van Bastelaere tirait un grand coup de chapeau à son équipe : "Il fallait être courageux pour gagner celle-ci, les deux équipes ont tout donné. Défensivement, on a fait un bon match et la pièce est tombée du bon côté. On sauve une saison très compliquée et je suis content qu’Eddy puisse partir avec un trophée. Ça n’a pas toujours été simple avec lui mais il a tout donné pour le club et on ne peut que le remercier."