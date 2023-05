Arbitre: Hentschel.

Cartes jaunes: Van Lancker, Flamant, Hodaïbi.

Buts: Jassogne (0-1, 51e), Salihu (1-1, pen. 79e).

LOYERS B: Duroisin, Baudoin, Bassani, Lallemend, Longin, Salihu, Hontoir, Limet (67e Rosière), Robert, Bodart (63e André), Flamant.

ARQUET B: Hologne, Similon, Adant, Van Lancker, Boosten (62e Bapack), Wouters, Hodaïbi, Sac (38e Jassogne), Fotia, Lemnaru (73e Jacquet), Penoy (56e Mertus).

"On a montré trop de suffisance et fait preuve de relâchement. Mais, plus les minutes avançaient, plus on sentait la montée", confie le mentor vedrinois, Alexis Gambier. Dès la mise en jeu, ce sont les Loyersois qui menaient la danse, alors que les Vedrinois peinaient à apporter du danger dans le rectangle visité. Sur des actions de Hontoir, Longin et Lallemend, le gardien vedrinois Hologne se montrait efficace. Après un tir de Bodart, Hologne permettait aux deux équipes de rester à égalité au repos. Dès la reprise, les Vedrinois, plus conquérants, défloraient la marque par Jassogne. Si Arquet insistait, Loyers ne déméritait pas et développait de belles actions. Tout était relancé avec le penalty converti par Salihu. Dans les arrêts de jeu, Hologne ne permettait pas à Loyers de l’emporter.

On pouvait constater la déception du coach visité, Antoine Cilento, qui aurait voulu partir en amenant Loyers en P2. "Oui, c’est un partage logique, même si le portier vedrinois nous a empêchés de l’emporter dans les derniers instants… C’est évidemment une déception, non seulement pour le club, mais aussi pour moi, qui voulais partir de la meilleure des manières. Je vais donc rejoindre ma belle famille à Sclayn".