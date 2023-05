Anseremme vers la P3

Petit-Waret B 4 – Malonne 4 (t.a.b. 3-4)

Le T1 malonnois Romain Tellier, reconduit dans ses fonctions en P3, fête cela en délivrant l’assist à Demaude pour le seul but du premier acte. Les visiteurs creusent l’écart à la reprise via Huppertz et Marchal. Les "Biwacks" profitent du relâchement malonnois pour revenir au score puis prendre la tête par Blavier, Bothy, Henrotte et Grenson. Georges rétabli la parité à la 87e. Avant les tirs aux buts.