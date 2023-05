Tours finaux: Rochefort B en P1, Vencimont et Arquet B en P2, Anseremme en P3

À l’échelon inférieur, c’est un tournoi triangulaire qui concernait les vainqueurs des tours finaux des trois séries de P3. La troisième journée a rendu son verdict et, avec le partage (1-1) entre Loyersois et Vedrinois, il est désormais officiel que Vencimont et Arquet B joueront tous les deux en P2 la saison prochaine.

Enfin, en P4, le duel des "vaincus" entre Anseremme et Surice B a souri aux Abeilles dinantaises (4-2). Cette victoire, bien que le flou régnait encore avant le coup d’envoi du match quant à de potentielles montées supplémentaires, devrait être synonyme de retour en P3 pour les Anseremmois. Les Fromagers de Surice pourraient eux aussi rejoindre le troisième échelon provincial, mais cela doit encore être confirmé par le comité provincial.