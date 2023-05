Quel enjeu?

Le dernier match de ce tour final mettra donc aux prises Anseremme à Surice B. Si les deux équipes pouvaient encore espérer grimper d'un étage en cas de succès, la défaite de Biesme jeudi soir face à Geer rebat toutes les cartes. "Nous n'avons aucune information claire quant à l'enjeu de ce match et, il est difficile de savoir quelles sont encore les perspectives. De plus, je pense que nous n'aurons aucune réponse avant dimanche", indique le correspondant qualifié d'Anseremme Thomas Delaire. Après avoir échoué lors des deux premiers matchs, les "Abeilles" vont tenter de terminer la saison en beauté. "Notre ambition est toujours de monter, même si visiblement, ça risque d'être compliqué. Nous allons dès lors tenter de terminer cette saison par une victoire, même si la saison devient très longue et qu'il va être compliqué de réunir assez de joueurs. Nous avons beaucoup d'absents." "Abeilles" et Fromagers seront donc plus que probablement aux prises… pour du beurre. Au Bee Park, la mission d’intérimaire d’Adrien Winscherman prendra fin avec passage de témoin à Dimitri Simon. Le coach des "Fromagers", Colin Denis restera à disposition du club comme joueur à charge pour son remplaçant, Frédéric Pirson de reprendre les rênes la saison prochaine.