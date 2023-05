Après avoir perdu il y a deux semaines à Vencimont, les Loyersois sont obligés de gagner pour monter en P2. "Au début de la saison, j’avais annoncé que nous aurions deux finales: face à Ciney et face à Arquet, se souvient Antoine Cilento, l’entraîneur loyersois. Pour moi, ces deux équipes sont les plus belles de P3. Ça va être une rencontre très belle mais aussi très compliquée. Sur les six matches que j’ai déjà joués contre Arquet, je ne l’ai battu que deux fois. Il ne faut pas oublier que c’est un derby et Vedrin aura à cœur de venir montrer sa suprématie après avoir battu la P1 avec son équipe fanion. Ce dimanche, trois de mes titulaires habituels sont incertains. Ce sera difficile, mais on va tout faire pour remporter ce match."

Forts de leurs précédents succès lors du début du tour final, on voit mal les Vedrinois ne pas (re)monter en P2. En effet, il faudrait une défaite par 12 buts d’écart pour qu’une promotion ne soit plus d’actualité. "Les deux derniers entraînements se sont bien passés, confie le coach Alexis Gambier. J’ai eu l’occasion de voir Loyers à l’œuvre: il s’agit d’une équipe comparable à celles de notre série, une équipe qui sait remonter facilement le ballon et qui est capable de renverser n’importe quelle situation. Malgré notre position favorable, nous allons prendre ce match au sérieux avec comme seul objectif de remporter une nouvelle victoire et de terminer en tête du tournoi triangulaire des P3. Sans oublier, bien sûr, de se faire plaisir." Après le match, ce sera la fête avec la P1 (future D3) à la buvette du club.