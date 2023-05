Les Supercoupes ce samedi à Ciney

Voici le programme ce samedi au RBC Ciney: 11.30 U12 Boninne B – Namur C (F) et Fraire-Philippeville – Loyers (G) ; 13.30 U14 Ciney – Natoye (F) et Mariembourg – Andenne ; 15.00 U16 15.00 Fraire-Philippeville – Éghezée (F) et Mariembourg – Marche ; 16.30 Concours de 3 points ; 17.15 U19 Ciney B – Namur C et U18 Erpent – Andenne

19.00 Remise des prix: vainqueurs et MVP de chaque match, vainqueurs du référendum "L’Avenir" (arbitre de l’année : Olivier Wilmart, joueur de l’année : Hugo De Jaeghere, coach de l’année P1 : Nicolas Demande, Rookie de l’année : Hugo Giaux, Coach de l’année P1 dames : Alain Alexis, Joueuse de l’année P1 dames : Jaelle Du Four), vainqueurs des prix du fair-play: P1 Erpent, P2A Rochefort, P2B Andenne, P3A Erpent, P3B Mariembourg, P3C BB Gembloux, P1 dames Boninne, P2A dames Natoye, P2B dames Éghezée, 18 Dinant, U19 filles Boninne.