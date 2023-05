Le beach tennis s’invite sur la plage d’Yvoir

"Pour cette deuxième édition, nous avons veillé à proposer d’autres sports, mais aussi à apporter quelques corrections, poursuit Christine Bador, présidente du CPAS et membre de ladite commission. L’an dernier, on avait par exemple relevé la difficulté pour les équipes de bien respecter les vraies règles du soccer. Nous l’avons donc remplacé par du footvolley et du teqball. De même, la soirée prévue pour l’indiaca avait tellement bien marché qu’on l’a programmé sur une journée complète, cette année. Avec l’idée qu’une équipe se crée dans la Commune et participe, pourquoi pas, à un championnat dans le futur."

Car le véritable but de la manœuvre reste de favoriser le sport yvoirien. "Après le Covid, on a évidemment aidé les commerçants. Mais on souhaitait aussi soutenir les clubs sportifs, qui avaient perdu pas mal de recettes. Et contribuer à faire (re)venir les gens vers eux. Cela a super-bien fonctionné l’année dernière. On a donc relancé la manifestation, initiée par le Syndicat d’Initiative et la Commune et chapeautée par le conseil des sports."

Les clubs désireux d’y prendre part ont, comme l’an dernier, été associés à "leur" discipline (organisation et tenue du bar). À l’image du Rugby Haute Meuse, qui avait particulièrement séduit les participants, voici un an, et sera à nouveau de la partie. "Les initiations sont accessibles à tout le monde", rappellent les organisateurs, qui ont opté, en guise de clôture, pour un tournoi de beach volley entre équipes mixtes. "On va un peu allonger et élargir l’espace sableux, cette année, pour pouvoir y installer trois terrains."

Le programme

Samedi 10, de 9 à 19h indiaca (balle pelote Purnode). Dimanche 11, 9-19h beach tennis (tennis de table Purnode et Spontin). Lundi 12, 17-18h Qi Gong, 18-19h pilates, 19-20h relaxation stretching, 20-21h gym. Mardi 13, 18-21h footvolley et teqball (BV Mont). Mercredi 14, 18-20h zumba. Jeudi 15, 18-21h arts martiaux (Jisei Goshindô Spontin). Vendredi 16, 18-21h teqball et footvolley (RFC Yvoir). Samedi 17, 9-18h beach rugby (Rugby Haute Meuse), 18-19h remise des mérites sportifs de la Commune. Dimanche 18, 9-19h tournoi mixte de beach volley.