Arbitre: Federico.

Cartes jaunes: Blanchard, Lisot, Fabris, Messina, Fadda.

But: Delvaux (0-1, 92e).

BIESME: Jacquet, Dubois, Mollet, Fabris, Nitelet, Lotte (57e Servidio), Lambert, L. Graulus (57e Lambot), Lisot, Blanchard, Depamelaere.

GEER: Aerts, Georges, Bouhriss (71e Delvaux), Vigil Bajo, Henquet (85e Bekaert), Grosdent, Messina (79e Mulowa), Cokgezen, Docquier, Philippe (82e Coulon), Fadda.

Si certains s’attendaient à voir une équipe de Biesme démobilisée après sa défaite à Gouvy, ils se trompaient. Sérieux et solidaires, les Biesmois rencontraient une belle équipe de Geer, tout aussi motivée à l’idée de (tenter de) rejoindre la D3. Les Liégeois se créaient d’ailleurs les premières occasions, mais un Jacquet des grands soirs empêchait Messina, puis Philippe d’ouvrir le score. À la 41e, Docquier, parti hors-jeu, parvenait à faire trembler les filets, mais l’arbitre annulait logiquement le but. Réponse immédiate de Lotte, dont la frappe trop faible n’inquiétait pas Aerts.

Des fins de matchs fatales

En seconde période, Biesme devenait plus dangereux et se créait ses premières réelles possibilités. Mais, comme à Gouvy, l’efficacité n’était pas au rendez-vous. De l’autre côté, Geer parvenait également à faire mal, mais Jacquet tenait la baraque jusqu’à la 91e et un coup franc de Vigil Bajo brossé à merveille sur la tête de Delvaux. La déviation parfaite du numéro 30 liégeois permettait aux hommes de Nicolas Henkinet de repartir de Biesme avec la victoire et l’espoir d’une montée à l’échelon national.

"Ça aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre. Mes joueurs ont tout donné et je suis fier d’eux. Ce soir, le but était surtout de se faire plaisir et de remporter notre dernier match, c’est chose faite. L’objectif en début de saison n’était pas du tout de monter, mais on a construit une équipe qui en est capable et, si ça doit se faire, ce sera avec plaisir", confiait le T1 geerois.

"On méritait d’être menés à la mi-temps, avouait Olivier Defresne. On a resserré la vis et on a pris le dessus en seconde armure, mais malheureusement, ça n’a pas payé. On a encaissé à cinq minutes de la fin à Gouvy et dans les arrêts de jeu aujourd’hui, c’est cruel. L’objectif sera de nouveau la montée en D3 la saison prochaine, mais on sait qu’il y aura quelques clients."