Les compositions probables des deux camps avant le coup d'envoi de Condrusien - Spy en finale de Coupe. ©EdA

CONDRUSIEN

Entraîneur : Damien Trimboli.

Remplaçants : R. Minet, C. Gillet, J. Chenon, M. Nijskens ou A. Hébette, E. Kosova ou E. Vestens, H. Tremblez ou Ar. Defays.

Absents : Le Condrusien compte trois suspendus avec C. Henrot, Q. Godfroid et son capitaine L. Legros. Ce dernier s’est marié samedi et, en voyage de noce, il n’était de toute façon pas disponible.

Observations : Hormis trois suspendus, tout le monde est de retour dans le noyau de Damien Trimboli. J. Chenon, C. Gillet, S. Evrard et A. Hébette reviennent de blessure. La grosse info, c’est la présence de l’attaquant Harry Tremblez (lire ci-dessous). De retour depuis le 14 mai des États-Unis où il étudie et où il joue au soccer, le puissant attaquant pourrait même débuter la rencontre.

SPY

Entraîneur : Eddy Broos.

Remplaçants : K. Tielemans, S. Francotte, N. Bodart, B. Verstaete.

Absents : D. Jeanmart (blessé), Y. Motte et R. Rhatay (pas repris).

Observations : Eddy Broos partira avec 18 joueurs et 3 gardiens pour cette finale. "L. Lion, R. Lassoie, T. Walgraffe et le gardien J. De Vita ne seront pas sur la feuille mais avec nous et disponibles si besoin, souligne le coach qui a décidé d’écarter Rhatay et Motte. Je ne veux pas polémiquer mais leur attitude ces derniers temps n’était pas bonne. Il y a eu une cabale contre moi et je ne peux l’accepter. Et puis, j’ai fait ma sélection en âme et conscience en reprenant les joueurs prêts physiquement et mentalement pour ce grand rendez-vous. J’ai privilégié l’expérience."

Eddy Broos: "Mon dernier match avant un autre combat"

Eddy Broos mettra le football entre parenthèses après cette finale, pour donner la priorité à sa santé. ©EdA

La préparation de cette finale a tout sauf été un long fleuve tranquille pour Spy et son coach Eddy Broos. Il sera finalement bien sur le banc, motivé comme jamais. "C’est du passé, j’ai juste envie de dire que certains ont raconté n’importe quoi pour que je sois viré, résume le mentor des Spirous, qui tirera sa révérence samedi soir. Mais le comité a pu entendre la vérité et il a compris qu’il s’était fait berner. On s’est remis au travail pour bien préparer ce rendez-vous. Ce n’est un secret pour personne, j’ai de sérieux soucis de santé. Ce sera mon dernier match avant de livrer un autre combat, je n’ai pas le choix. Mes joueurs le savent, j’ai la chance qu’ils me soutiennent et ils donneront tout pour soulever cette Coupe." Eddy Broos et son équipe avaient sombré il y a un mois, bâclant leur dernière sortie en championnat, balayés 6-0 au Condrusien justement. "Mais le contexte sera complètement différent. On veut finir cette saison difficile en donnant la plus belle des répliques. C’est aussi le dernier match de Bryan Delvigne. Nous sommes allés chercher cette finale, c’est ma plus grande fierté. On doit maintenant finir le job."

Damien Trimboli : "Le 6-0 ne compte pas"

Le coach du Condrusien, Damien Trimboli, est convaincu que l'équipe de Spy jouera avec une toute autre motivation que lors de leur dernière confrontation en championnat. ©EdA - Jean-Philippe Pickar

En face, Damien Trimboli espère voir sa jeune équipe à la hauteur de l’événement. "Hormis Blaise, c’est une première finale pour la plupart ( pour moi aussi, malgré une finale perdue en minimes avec Ciney contre Arquet) et on manquera d’expérience, précise l’ex-coach d’Haversin. On va essayer de bien gérer ça, sans se mettre trop de pression. Je n’ai pas été très cool avec eux ces derniers temps car je veux qu’il se donne à 100% et on a donc continué à mettre une certaine charge de travail même si la saison devient longue. Après Biesme au tour final, on a coupé un peu avant de reprendre sérieusement par trois séances et une opposition. Je me méfie de Spy. Beaucoup d’observateurs manquent de respect à cette équipe mais c’est une des plus belles de P1. Dans un grand jour, avec de solides individualités, elle peut battre tout le monde." Dans un mauvais, elle peut en prendre 6, comme le 30 avril. "Mais ce 6-0 ne compte pas, tout comme notre victoire (2-5) au premier tour, insiste Damien qui l’a répété à ses joueurs toute la semaine. On jouait notre place au tour final et Spy était démob’, avec Fromont sur le banc. Ici, ce sera totalement différent. Et puis plusieurs joueurs vont vouloir terminer en beauté et offrir ce trophée à leur coach. Franchement, nous ne sommes pas favoris."

Habituées à jouer sur synthétique, les deux équipes retrouveront une "vraie" pelouse, la tribune beaurinoise, obligatoire dans le cahier des charges pour l’organisation de la finale, ne donnant pas sur la surface synthétique.

Tremblez, il est de retour pour disputer la finale !

Revenu des États-Unis, l’ex-attaquant de Stockay Harry Tremblez se réjouit de pouvoir disputer la finale. ©EdA

Le Condrusien pourra compter sur l’attaquant Harry Tremblez, de retour de l’Oklahoma pour jouer cette finale. "On l’a fait revenir en hélico". Le manager du Condrusien Guy Bourgeois plaisante, évidemment, mais il se réjouit du retour de son attaquant qui aurait même pu jouer le tour final si les Verts s’étaient qualifiés à Biesme.

Revenu en Belgique il y a dix jours seulement, l’ex-attaquant de Stockay avait coché la date de la finale dans son agenda. "Mais je n’étais pas certain de rentrer en Belgique pour l’été ou de le passer aux USA, explique Harry. Une fois fixé, j’ai contacté Guy Bourgeois et Damien Trimboli avec qui j’ai gardé le contact et je suis revenu m’entraîner. Je l’avais déjà fait fin de l’année. Une fois encore, j’ai retrouvé un groupe motivé et une super ambiance. Si je peux marquer en finale, la première de ma carrière, ce serait vraiment une magnifique histoire ".

Parti de l’autre côté de l’Atlantique peu après son arrivée chez les Verts, grâce à l’obtention d’une bourse, Harry n’a pas mis le foot entre parenthèses. Que du contraire, il revient plus "fit" que jamais. "J’ai joué en Collège et mon dernier match date de fin avril, confirme le buteur de 21 ans. On a continué à s’entraîner jusqu’à mon départ pour la Belgique. Je me sens en forme et déterminé à aider mon équipe à soulever ce trophée ". Son retour au Rose State College dans l’Oklahoma est prévu pendant l’été où il devrait encore rester trois ans comme prévu dans son cursus scolaire.

Capi Delvigne : "Gagner pour le coach"

Le Spirou Bryan Delvigne portera une dernière fois le brassard de capitaine avant de ranger ses crampons. ©EdA

Quand le comité a remercié Eddy Broos, plusieurs joueurs sont montés au front. Dont Bryan Delvigne. "Comme cinq de mes coéquipiers, je n’aurais pas joué si le comité n’était pas revenu sur cette décision, affirme le capitaine des Spirous. Il a fallu gérer cette situation. Maintenant que c’est réglé, on veut gagner pour le coach. Avec le comité, ça n’a pas toujours été rose. Nous avons vécu une saison compliquée, mais nous avons l’occasion de la terminer en apothéose."

Et pour l’ex-international chez les jeunes, à 33 ans, c’est aussi l’opportunité de conclure sa carrière sur un dernier trophée. "Terminer par une finale, c’est difficile d’espérer mieux. Il y aura du monde et de l’enjeu. Et puis on a une sacrée revanche à prendre ", conclut Bryan, battu en demi-finale face à… Spy quand il évoluait à Meux.

L’inoxydable Blaise Fonteijne pour une 3e finale

Le portier du Condrusien Blaise Fonteijne, 45 ans, jouera sa troisième finale de Coupe. ©EdA - Jean-Philippe Pickar

D’un côté, il y a Florian Fromont, une machine à marquer avec 41 buts inscrits en championnat et 10 en Coupe, dont un quadruplé en demi-finale face à Beauraing. Un buteur qui voudra finir en beauté avant de partir à Manage. Et de l’autre, Blaise Fonteijne, une machine… tout court. À 45 ans, le gardien du Condrusien disputera sa troisième finale. "J’ai gagné avec Andenne et perdu quand j’évoluais à Assesse, rappelle l’inoxydable portier des Verts. Ça fait dix ans que je dis que j’arrête, mais je suis toujours là. Je ne le dis plus (rires). De base, je devais donner un coup de main aux jeunes gardiens qui ne sont jamais âgés que de 16 à 19 ans et suppléer Robin (Minet) en cas d’absence ou de blessure. Mais j’ai joué plus que prévu car il n’était pas prêt. Maintenant, ça va, il a pris de la bouteille."

Le quadragénaire a même joué deux fois dans le jeu, à Nismes et contre Spy, avec un but à la clé. "Gardien et attaquant, c’est pas mal pour un vieux", rigole Blaise. Aligné en Coupe, il a disputé toute la campagne, jusqu’à cette apothéose sur la pelouse de Beauraing. "Physiquement, ça va, mon métier dans la construction m’aide à rester performant, ajoute Blaise. Je continuerai la saison prochaine dans ce rôle, en espérant quand même jouer un peu moins. Fromont ? C’est un top attaquant mais j’en ai affronté des redoutables, ça ne me tracasse pas. Et puis le plus important, c’est de le priver de ballon avant qu’il ne se retrouve dans le rectangle."

Le parcours des deux équipes pour atteindre la finale

Condrusien :

Logan Bukran, l'un des buteurs des Verts dans les prolongations, avait contribué à la victoire en demi-finale sur la pelouse de Petigny. ©EdA - Jean-Philippe Pickar

Taviers 1 - Condrusien 2

Condrusien 4 - Malonne 1

Arquet B 1 - Condrusien 1 (tirs au but : 3-4)

Condrusien 2 - Profondeville 1

Petigny/Frasnes 3 - Condrusien 5

Spy :

Victorieux 4-2 en demi-finale contre Beauraing, les Écureuils s'en étaient remis à 4 goals de l'inévitable Florian Fromont. ©EdA - Jean-Philippe Pickar