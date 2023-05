Arbitre: Dubuc.

Cartes jaunes: Ounissi, Julemont.

Buts: Burlet (1-0, 13e), C. Marchal (1-1, 33e ; 2-2, 54e ; 2-3, 67e), Ma. Volpe (2-1, 45e).

BIOUL: Zingle, Teirlinck, Trinaux, Burlet, Guglielmi, De Bruyn, Ma. Volpe, Berlanger, Marchal, Julemont, Snauwaert. Ont participé Mo. Volpe, Faticoni, Dhyne et Wautelet.

BEAURAING: Léonard, C. Marchal, Benabid, Davin, Ounissi, Dasty, Hassani, Mariage, Martin, Maggio, Petit. Ont participé M. Simon, E. Marchal, Boufous et E. Simon.

Battues deux fois en championnat, les Sang et Or, privées de Mégane Taton et de Mina Zougagh, espéraient faire mentir l’expression "Jamais deux sans trois". Défaites deux fois en finale (par Bossière et Ciney), les Beaurinoises partageaient la même ambition.

Les Biouloises se créaient les premières occasions, via De Bruyn (2e) et Burlet (5e). La seconde nommée ouvrait logiquement la marque (1-0). Les pensionnaires de la cité mariale prenaient alors le match en main. C. Marchal égalisait (1-1). Ma. Volpe permettait aux siennes de virer en tête au repos (2-1).

Dès la reprise, l’essai de M. Simon rebondissait sur le piquet (52e). C. Marchal se montrait par deux fois plus réaliste (2-3). La fête beaurinoise pouvait commencer.

À noter que la majorité des joueuses de Bioul devraient évoluer à Lustin la saison prochaine.

"La troisième fois fut la bonne, souriait la T2 beaurinoise Katty Quertinmont. Nous sommes super-contentes. Cette coupe récompense le travail de toute une saison. Nous avons su renverser la vapeur. Cette victoire est la conséquence du travail du coach. J’avais commencé le travail, Sébastien Tiffaneau l’a terminé."

"Cela n’a pas servi à grand-chose, regrettait la capitaine biouloise, fleurie avant la rencontre pour son dernier match. Je suis fière de mon équipe."