Balle pelote: trois déplacements d'affilée pour Sart A

Le week-end de la Pentecôte sera ardu pour Sart-en-Fagne A, qui devra se farcir trois déplacements de rang, alors que le leader, Miavoye, sera inactif. "Au premier tour, nous collectionnons sept déplacements sur dix, précise le foncier, Maxime Anciaux. Ainsi, au second, nous aurons l’avantage d’évoluer sur notre ballodrome, assez particulier, pour faire la différence. Après Thy, on affronte dans l’inconnu deux gros morceaux, dont la très bonne jeunesse de Maubeuge, avant une partie piégeuse à Purnode. Bref, si nous engrangeons 7 points sur 9, nous aurons réalisé une belle opération. Avec l’expérimenté Degrande, nous sommes plus forts que l’an dernier."