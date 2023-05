Balle pelote: Planois n'a pas droit à l'erreur à Warnant

En N2, Saint-Servais, vainqueur du derby, a retrouvé une régularité sur le tamis. Les Namurois, qui ont pu compter sur Maxence Bouchat, impérial au rechas, se déplacent à Grimminge, avant d’accueillir Oeudeghien. "Grimminge, c’est du costaud, reconnaît Gaëtan Merveille. On visera donc les six jeux rapidement. Par contre, face à Oeudeghien, qui vient de se prendre une claque à Kastel après quatre succès de rang, on doit l’emporter."

Et le président Victory Lelièvre de préciser: "On a hérité de l’organisation de la Présidents Cup, qui se déroulera le 18 juin et réunira les deux équipes les mieux classées de l’aile nord et sud, au terme des luttes aller. La victoire est donc indispensable face à Oeudeghien, qui compte un point de plus."

Aisemont, qui se déplace dimanche à Genappe, visera un deuxième succès avant d’offrir l’hospitalité à Grimminge, qui reste sur une défaite sans point à Sirault.

En N3, duel au sommet à Warnant, qui accueille Planois. Les deux formations visent une qualification pour le rendez-vous namurois du 30 juillet. Les Biesmois, qui viennent de signer un 5 sur 6 à Presgaux et Villers, occupent actuellement la première place du classement "Balle du Gouverneur", avec 11 unités. "Ces deux succès, après la défaite contre Mont-Gauthier, nous ont reboostés, lance Benjamin Haubruge. Nous avons déjà disputé six luttes sur les neuf. Aussi, on est dans l’obligation de revenir avec les deux points, pour rester dans la course. Pour mériter la qualification, il serait bon aussi de vaincre enfin une grosse cylindrée."

Après la défaite 12-13 contre Clermont, Warnant a relevé la tête en ramenant la victoire de Pironchamps, un candidat au titre. "Pour le moral, c’est important, avoue Carl Dombret. Malheureusement, ces deux points ne comptent pas pour la balle du Gouverneur."

Troisièmes avec 9 points et 5 rencontres jouées, les Mosans doivent confirmer. "On doit être plus performants sur le rectangle."