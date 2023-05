Aviron: 120 bateaux aux 1000 m d'Anhée

Le spectacle (gratuit) se déclinera au gré d’une trentaine de courses en ligne de 1000 m (ou 500 m pour les plus jeunes), étalées entre 10 h 05 et 16 h 30, sur la portion de la Meuse comprise entre le pont de Houx (zone d’échauffement et de départ) et celui d’Yvoir, avec ligne d’arrivée en face du magnifique centre nautique, investi en 2019.

"On a voulu aménager un petit village entre le club et le fleuve, où se trouvera l’animation centrale, avec divers stands. Pour l’horeca, mais aussi pour promouvoir notre école d’aviron, par exemple. Nous y organiserons également un concours ergomètres, sans doute sur 250 mètres, ouvert à tout le monde et agrémenté de prix pour récompenser les meilleures performances. La mise en place est en cours. Le podium a été installé ce jeudi matin. Puis, ce seront les barrières Nadar et cie. On terminera par le plan d’eau, très tôt dimanche matin. Car on doit évidemment laisser le passage libre pour la navigation, jusque-là. Le parc à bateaux se situera, lui, sur le site de l’ancien camping. Et nous avons prévu un fléchage et un coordinateur pour gérer le parking." Car le public devrait lui aussi répondre présent, pour cette "première" ensoleillée.