Volley-ball: Ciney "scratche" son équipe féminine de Promotion

Malgré la descente de Nationale 3 et l’un ou l’autre départ, l’équipe première féminine de Ciney semblait prête à repartir sur de bonnes bases, à l’étage promotionnaire. Les dirigeants avaient trouvé une solution, avec Fabrice Fossépré, pour remplacer René Malengreaux, arrivé en fin de cycle à la tête de ce noyau. Ils avaient donc inscrit l’équipe auprès du responsable "compétition" de la FVWB (ainsi qu’en coupe Albert Daffe). Avant de devoir renoncer, la mort dans l’âme. "On s’est réuni ce lundi soir, en urgence, et on a dû prendre la décision d’arrêter cette équipe , explique le secrétaire, Alain Macors. En décomptant les filles qui avaient décidé d’arrêter et celles qui avaient demandé leur transfert, on se retrouvait avec cinq joueuses, dont une qui restait indécise. On aurait pu faire monter notre P1, mais celle-ci est entièrement constituée de jeunes. Après la belle satisfaction apportée par nos pupilles aux récentes finales francophones, c’est une désillusion. On s’attendait certes à perdre l’une ou l’autre joueuse, mais pas autant…", regrette le dirigeant d’un club qui sera toujours présent en promotion, via son équipe messieurs.