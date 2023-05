Olivier Wilmart entretient la passion

Physiothérapeute, le Gesvois Olivier Wilmart apprécie le sport et la musique. Quant au basket, il a débuté dès l'âge de cinq ans. Vingt saisons plus tard, vu une vie familiale et professionnelle bien remplies, il a décidé de passer de l'autre côté de la barrière. "Tout d'abord en tant que coach mini-basket à Ciney ensuite comme arbitre. Après quatre ans j'espère garder cette passion encore longtemps". Celle avec laquelle il siffle, en respectant tous les intervenants, qui le lui rendent bien, lui laissant alors ses meilleurs souvenirs. Il aime moins par contre sanctionner ou exclure un joueur. Pour lui, l'arbitrage est une école de vie. "L'arbitre doit gérer ses émotions et celles des autres. On doit filtrer ce qu'on entend et ce qu'on voit mais aussi interpréter en étant le plus juste possible. L'arbitrage, ça forge le caractère pour la vie de tous les jours. C'est lorsqu’il y a des problèmes et des tensions que notre rôle devient le plus intéressant".