Nicolas Demande restera à Fraire

Au moment d'entamer cette saison 2022-23, le principal objectif de Fraire était de pouvoir participer aux play-off. Une réussite.

"C'est clairement la meilleure équipe que j'ai jamais coachée. Elle correspond en plus parfaitement à un projet initié il y a six ans, après que nous soyons redescendus en P2, à savoir développer les jeunes du club, les mettre au centre du projet et les encadrer par des joueurs d'expérience et de qualité".

Après Bastien Gilain (Natoye) la saison dernière, voilà Nicolas Demande coach de l'année. "Ça fait plaisir, même si beaucoup d'autres le méritent aussi. C'est aussi une reconnaissance de tout le travail fait par le club. Un prix individuel ne l'est jamais à 100% dans un sport collectif".

Fraire a montré de bonnes choses et le doit notamment à son coach qui n'a pas hésité à rempiler. "Si mon boulot actuel ne me permet plus d'entrainer des jeunes au vu des horaires, je vais combiner l'équipe première homme avec la P1 dames la saison prochaine. Je voudrais remercier tous ceux qui bossent dans l'ombre à Fraire et en particulier autour de l'équipe première: délégués, staff, comité. Sans eux, il n'y a pas de club".

"C'est la première fois que Fraire aurait pu jouer à ce niveau en cas de montée via le titre en P1, hélas ce n’est pas le cas. C'était un objectif pour lequel on travaillait depuis plusieurs saisons. Le faire avec à la fois des jeunes du club, mais aussi des joueurs de la région qui ont déjà connu ce niveau - voir plus - aurait été une belle réussite. Ce n’est que partie remise . Si tout le monde reste, et avec les arrivées prévues, nous serons compétitifs pour viser à nouveau le titre".