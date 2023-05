Maxnce Place toujours en mode "patience"

"Ça va maintenant pour l’appel. Je viens de rentrer après avoir été rouler." Maxence Place n’a pas encore retrouvé sa place dans les pelotons, mais il peut à nouveau pédaler. Pour ses débuts dans la catégorie des espoirs et des élites et pour sa première saison au sein de la prestigieuse formation continentale américaine Hagens Berman Axeon, le puncheur de Biesme n’a pas été verni. Retardé cet hiver par un problème au genou, qui n’est pas encore totalement réglé, il a été victime d’une lourde chute sur les routes du Circuit des Ardennes, en France, sur l’étape reine, à quelques tours de roues de la Province de Namur, entre Haybes et Chooz. Avec comme conséquence, une fracture de la clavicule et un nouvel arrêt, entamé il y a un mois et demi. "Dans la semaine qui a suivi ma chute, j’étais en mode repos, même si j’ai quand même fait une heure de rouleau par jour, raconte le coureur recruté par Axel Merckx. Depuis, j’ai pu reprendre les entraînements. Enfin, cela reste doucement mais sûrement, comme reprise. Mais cela fait une bonne semaine que je peux à nouveau rouler sur la route."