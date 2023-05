Le GP Sottiaux s’étoffe, à Jambes

Des catégories qui seront encore à la fête, ce dimanche, pour cette troisième édition. Il y aura, en plus, une compétition pour cadets. Pour permettre au régional de l’étape, Augustin Maeck, de pouvoir continuer à rouler sur ses terres, puisqu’il est passé dans la catégorie des 15 et 16 ans cette année. Avec une certaine réussite: il y joue déjà les premières places. "Notre objectif, pour ces prochaines années, est de continuer avec les plus petits, même si Augustin ne fait plus partie de cette catégorie, raconte l’organisateur, Luc Vanoverberghe. On verra si, à l’avenir, on organisera en plus une épreuve pour juniors, quand Augustin arrivera chez les 17-18 ans. On pourrait envisager de mettre sur pied nos épreuves sur deux jours."

Cela fait partie des projets. Place, tout d’abord, à l’édition 2023, avec le même circuit bien vallonné pour les plus jeunes et un plus long tracé pour les cadets.

Départ des plus jeunes dès 8h et des cadets à 15 h, pour 75 kilomètres.