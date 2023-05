Jaelle Du Four, pivot muée en ailière

Tout comme le trophée de coach de l’année, celui de la joueuse de l’année va à Faulx. Et pour Jaelle Du Four plus précisément. La pivot de 27 ans a raflé, avec ses sœurs Jezabel et Jenine, la quasi-totalité des votes du référendum. "Pour être honnête, je ne connaissais pas l’existence de ce prix ! Mais mes deux joueurs et mes équipières méritaient tout autant ce trophée", avoue la Falsitombienne, qui a commencé le basket du côté d’Andenne. "À l’âge de 4 ans, jusqu’à mes 19-20 ans. Chez les “Oursonnes”, j’ai connu ma première montée, de R2 en R1. C’était une chouette expérience. Après une mini-pause, j’ai craqué et repris le basket du côté de Huy, en R2, avant de rejoindre le projet de Modave, en province de Liège. Là aussi, j’ai connu une montée, de P2 en P1, avant que le club soit repris par la Villersoise. J’ai passé encore deux ans là-bas, mais j’avais besoin de me rapprocher de Namur et c’est ainsi que Faulx est venu nous chercher."